La santé des Sénégalais serait-elle en péril ?

Je ne puis croire que l’on aurait viré de hauts fonctionnaires pour protéger des faussaires dans un domaine aussi hautement sensible que la Santé.

Et ceci parce qu’ils auraient la carte de l’APR et seraient membres du CCR dirigé justement…par le Ministre de la Santé himself !

Amadou SAMBA, l’homme en question à travers un poste de 2014 dans un français laborieux félicitait les agents de sa clinique qui avait déjà pignon sur rue à l’époque. C’est donc dire que ce faussaire criminel perpétrait déjà ses dégâts bien avant l’arrivée de Diouf Sarr dans ce département ministériel, et avait donc échappé à la vigilance de MME Mintou Sidibé dont mon ami Moussa Bala Fofana salue la compétence et la rigueur salvatrices dans un secteur où les erreurs se payent par mort d’homme.

Ce charlatan aurait à mon sens opportunément infiltré l’APR et sa CCR pour plutôt se chercher une protection.

Son entregent et sa proximité aidant, il s’est glissé dans les bonnes grâces d’un ministre qui n’y a vu que du feu.

Les conséquences sont là.

Terribles. Insupportables. Intolérables.

Dans ces moments de grande fragilité sanitaire, où notre pays fait face à un péril mortel, ce faux médecin vrai criminel a trompé la vigilance de tout un système en trahissant la confiance des plus hautes autorités pour se retrouver en position d’acteur majeur d’une chaîne de responsabilités vitales dont il vient de fausser tout le travail, et de biaiser les résultats !

Combien de cas à risque a t’il déclaré systématiquement négatifs sans sourciller ?

Ni son bons sens,ni son patriotisme ni sa conscience n’auront pu l’empêcher de mettre en danger son pays et son peuple !

Et pourtant cet énergumène, ce déchet humain, que dis-je ce rebut aurait dû être démasqué, depuis son passage à l’émission ngonal- à laquelle il s’est fait inviter pour se donner de la visibilité et crédibiliser son arnaque- quand il évoquait sans sourciller l’existence d’un département de pharmacologie à la Fac de Médecine pour ensuite se targuer de connaissances en pharmacopées toutes plus ubuesques les unes que les autres.

Voilà comment les meilleures stratégies sont sabotées et les résultats escomptés remis en cause, dans le cadre de la lutte contre une pandémie de la nature d’un Covid-19, qui sème la mort et la récession partout.

Il y a malheureusement des êtres vivants qui n’ont de l’humain que l’apparence.

AMADOU SAMBA en est l’archétype !