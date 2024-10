La seconde fuite de Macky…le lion déchu abandonne son clan

Pendant 12 ans, le Sénégal avait à sa tête, un président-lion qui réduisait son opposition à sa plus simple expression, qui mettait son coude sur certains dossiers, qui terrorisait ses propres partisans et humiliait le poste de premier ministre en se glorifiant d’être le seul au sommet de l’Etat que la constitution reconnaissait. A ce titre, Macky Sall piétinait ses proches et tous ceux qui aspiraient à le remplacer.

Ce grand lion est aujourd’hui en fuite. Il a quitté précipitamment le Sénégal le 02 avril 2024. Et à la veille des législatives où il est très attendu en tant que tête de liste d’une coalition politique, il abandonne ses partisans à leur sort…La peur d’affronter les dures réalités de l’après-pouvoir.

Macky Sall a-t-il été ce vrai Lion qui faisait et défaisait ses partisans au gré de ses humeurs de « Ñiangal » ? Cet homme qui a jeté en pâture tous ses « prétendus » numéros 2 de L’Alliance Pour la République (APR), de Alioune Badara Cissé dit ABC à Amadou Ba en passant par feu Mahammed Boun Abdallah Dionne, est celui-là qui se dégonfle devant les responsables du nouveau régime qu’il a sortis de prison, promus et aidés à gagner son propre candidat, Amadou Ba.

Macky Sall a-t-il peur de se retrouver devant Ousmane Sonko qu’il a financé pour gagner la présidentielle de 2024 ? Si l’ancien président savait qu’il allait se débiner alors pourquoi a-t-il accepter d’être tête de liste d’une grande coalition ?

L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a accepté de diriger la liste de la coalition de l’opposition Takku Wallu Sénégal pour les législatives anticipées du 17 novembre. La coalition Takku Wallu Sénégal est composée de l’Alliance pour la République (APR) du président Sall, du Parti démocratique sénégalais (PDS) de son prédécesseur à la tête du pays, Abdoulaye Wade, de Takhawou Sénégal de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall et d’autres entités qui ont décidé de faire front commun pour le scrutin. L’ex-président Macky Sall choisi pour conduire cette liste, a accepté de revenir battre campagne avec ses alliés.

Et dès que l’ex-président sénégalais Macky Sall a été choisi pour diriger la liste Takku Wallu aux Législatives, il a renoncé à ses fonctions d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P). « Dans ces circonstances, et pour éviter tout risque d’incompatibilité et de conflit d’intérêt, j’ai décidé de me mettre en retrait par rapport à mes activités d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète », peut-on lire dans la correspondance. Et dès lors, les partisans de Macky attendaient son retour au Sénégal pour battre campagne électorale. Cette annonce suscitait l’espoir dans l’opposition jusqu’à ce qu’une dernière information vienne tout gâcher…

Alors que Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal et tête de liste de la coalition Takku Wallu aux Législatives était attendu ce jeudi au Sénégal pour la campagne électorale, il a « découragé » ses partisans en déclarant que son retour n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.

Dans une interview accordée à RFI Fulbe, Macky Sall a souligné : « Vous savez, mon retour au Sénégal n’est pas encore à l’ordre du jour. Une fois décidé, je ferai moi-même une annonce officielle, et l’information va circuler. En quittant le Sénégal, je n’ai fait que respecter la tradition, parce que quand un président est méprisé au pouvoir, il doit se retirer pour laisser le soin à ses successeurs de bien dérouler. »

Macky Sall, ce lion qui disait n’avoir peur de rien et qui a battu le monument politique, Me Abdoulaye Wade en 2012, tremble devant la galaxie Sonko. Il a peur de revenir au Sénégal pour guider ses troupes vers la victoire aux législatives anticipées du 17 novembre 2024. Macky Sall fait comme Karim Wade qu’il a envoyé en exil en 2016. Aujourd’hui comme Karim Wade, il gère ses troupes par WhatsApp. Le projet retour avorté de Macky Sall risque de coûter très cher à la coalition Takku Wallu qui se voit amputer de son charismatique leader.

