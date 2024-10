Pastef «déchire» les directives de Diomaye…Et gâche la campagne

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) écoute-t-il les directives du président Bassirou Diomaye Faye ? Les camarades de Ousmane Sonko sont loin de faire ce que le chef de l’Etat leur a demandé. Les Patriotes suivent la voie tracée par le commandant en chef. Un très mauvais exemple qui ne sera pas sans conséquences. Le parti au pouvoir est le seul problème du commandant en chef. Il risque de perdre les nouvelles autorités.

La voie du président ne s’est pas fait entendre ! Lors d’une déclaration, à la veille de l’ouverture de la campagne, Bassirou Diomaye Faye avait invité les acteurs politiques «à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération et à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes ».

Mais les candidats en lice n’ont pas écouté cette demande du commandant en chef. Le dimanche 27 octobre, la campagne électorale a déjà enregistré ses premières scènes de violence sur le terrain à Dakar. Le convoi de Abass Fall a été attaqué par un groupe d’individus à hauteur de l’intersection de la boulangerie jaune, sise à Sacré-Cœur dans la commune de Mermoz Sacré cœur, bastion de l’actuel maire de Dakar.

La tête de liste départementale du parti Pastef a accusé Barthélémy Dias. Face à cette situation, il a sonné la riposte avec toutes les armes dont les patriotes disposaient. « On n’est pas des poltrons. On va se venger. On va se venger par la force », avait-il promis.

« Ne laissez derrière vous aucune arme, venez avec toutes vos armes : couteaux, machettes et consorts. Je mets le ministre de l’Intérieur devant ses responsabilités. C’est nous qui sécurisons nos convois. Nous sommes en campagne électorale, il y a une immunité totale, c’est pourquoi ils se comportent ainsi. Les textes disent qu’en campagne électorale, si tu tues quelqu’un ou si tu le blesses, tu es couvert par une immunité. C’est ce qu’ils savent, c’est pourquoi ils se permettent de se comporter ainsi. On ne va pas se laisser attaquer. Qui s’y frotte s’y pique », a prévenu Abass Fall.

Après cet appel de Abass Fall, le siège de Taxawu Sénégal sera attaqué et brûlé. Les partisans de Khalifa Sall, à leur tour, ont accusé le membre de Pastef. Des voix se sont levées de partout pour lancer un appel au calme. Mais les politiques n’ont pas écouté. Ce mercredi, la violence s’est encore invitée dans la campagne. Le cortège de Ousmane Sonko a été attaqué aux environs de Koungheul. Les éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) sont intervenus pour maîtriser la situation. Mais si Pastef a commis une grosse bourde pour un parti au pouvoir.

Dans ce pays, chaque fois qu’un parti accède au pouvoir, ses militants se croient tout permis. Ils enfreignent les règles les plus élémentaires de la vie en société et deviennent intouchables. On a vu ce qui s’est passé avec les présumés nervis sous Macky Sall. Lors de l’attaque du cortège de Pastef de Sonko, un homme qui n’est pas un membre des forces de l’ordre, a été aperçu armé d’une machette et d’une arme à feu. Dans les images qui circulent, on voit l’homme charger son arme. On entend clairement une personne lui demander même de cacher ses armes.

Ce membre de la sécurité de Pastef s’arme au moment où le ministère de l’intérieur avait sorti un communiqué pour interdire le port d’armes sous toutes ses formes. Alors que feront les hommes du général Jean-Baptiste Tine de cet homme qui a déchiré cet arrêté ? Ce qui est sûr, cet homme n’est pas le seul élément hyper armé du dispositif de Sonko. Le parti au pouvoir montre le mauvais exemple au moment où le chef de l’Etat prône des élections sans violence.

Abass Fall est le premier homme politique dans cette campagne à appeler à la violence en demandant à ses militants de s’armer. Le nouveau régime tient son Aliou Dembourou Sow. Du temps de Macky, cet homme avait appelé la communauté peulh à «prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat». Des propos qui avaient scandalisé tout le Sénégal. Avec le Pastef on file tout droit vers ce genre de discours.

Pour garder intact le tissu social, Ousmane Sonko doit retenir ses partisans. Les patriotes sont tumultueux. Leurs discours va-t-en guerre menacent le vivre ensemble. Ils doivent savoir qu’ils ne sont plus un parti d’opposition. Ils doivent aider le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye à être le président qu’il veut être pour tous les sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn