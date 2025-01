La seconde fuite en avant de Macky Sall…face au duo Sonko-Diomaye

L’Alliance pour la République (APR) va-t-il survivre ? L’ancien président Macky Sall suit un chemin qui risque d’être préjudiciable à son parti. Il aurait décidé de geler ses activités dans ce parti. Une décision qui est perçue par beaucoup d’observateurs comme une fuite avant face aux membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Une décision qui ne ferait que confirmer la suprématie du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko.

Macky Sall a-t-il tiré un trait sur la politique ? C’est bien la question que beaucoup d’observateurs se posent, après l’annonce de Confidentiel Dakar. Ainsi, selon la revue, l’ancien président de la République a décidé de geler ses activités au sein de l’Apr. Désormais, quand on parlera de lui, le «désormais ancien leader de l’Apr» sera de mise. Seulement, la revue ne sait pas si cette décision est définitive ou temporaire. La seule certitude est que Macky Sall aurait demandé à être déchargé des tâches quotidiennes et va devenir président d’honneur de l’Apr.

Une réunion a même été convoquée à cet effet. Un petit comité restreint est chargé de préparer son remplacement. L’option choisie est de mettre en place un secrétariat chargé de conduire les destinées du parti. Ce secrétariat aura à sa tête une personne qui va se charger de coordonner les activités de l’Apr. Macky Sall, pour sa part, va continuer à dérouler ses activités internationales. En attendant d’y voir plus clair, un congrès est prévu en début 2025 pour acter le retrait de Macky Sall.

Du côté de l’APR, on tente de démentir cette information. Certains parlent de fausses informations. «Depuis 2023 , Son Excellence Macky Sall est le Président d’honneur de notre parti. Le parti Apr opte pour le rajeunissement et féminiser davantage pour redynamiser et massifier le parti», a réagi un apériste. Une position partagée par Abdou Mbow. Et d’autres membres de l’ancien parti au pouvoir.

Dans un communiqué diffusé par sa cellule de communication, Farba Ngom révèle que ces ces informations sont « erronées », il affirme que Macky Sall demeure à la fois président et secrétaire national de l’APR. Cette clarification intervient après la diffusion de rumeurs sur une prétendue démission de Macky Sall de ses responsabilités au sein de l’APR. Farba Ngom, fidèle allié du président, a réaffirmé son engagement envers le parti et son soutien indéfectible à Macky. Vrai ou pas, cette décision du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye n’est pas sans conséquences.

Défait par Bassirou Diomaye Faye, après 12 ans de règne, Macky Sall a précipitamment quitté le Sénégal. A bord de l’avion présidentiel, il a tourné le dos aux siens, le 2 avril 2023. Depuis son départ du Sénégal, l’ancien Président Macky Sall s’est installé dans la ville marocaine de Marrakech d’où il mène ses activités sur le plan international. Cette précipitation avait été interpellée comme une fuite en avant du président. Beaucoup demandaient à ce qu’il soit traduit en justice après sa défaite.

Geler ses activités à l’APR est une nouvelle manière pour lui de fuir face à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. En effet, cette décision intervient au lendemain de la mise en place de la Haute Cour de Justice. Ce qui fait dire à certains que l’ancien chef d’Etat a peur de poursuites futures. «Macky SALL suspend ses activités politiques à l’Apr pour éviter d’être convoqué par la haute cour de justice», écrit Akhenaton. Pour d’autres patriotes, il serait « réduit au silence par l’Etat marocain».

Une très mauvaise publicité pour un ancien président. Macky Sall aurait pu éviter à son parti le syndrome Karim Wade. Tout ce qu’il avait à faire c’est refuser d’être un «clandestin» dans son propre pays. Traqué par le nouveau régime, comment compte-t-il revenir au bercail s’il n’a plus de base solide ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn