Diomaye défini ses priorités…et lance un message forts aux «turbulents» de Pastef

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la nation ce 31 décembre. Comme ses prédécesseurs, il a souhaité ses vœux aux sénégalais avant de décliner ses priorités pour le prochain mois. Lors de son discours de fin d’année, il a annoncé qu’il allait engager des concertations pour réformer le système politique du pays. Cette initiative s’inscrit dans un projet plus vaste de réformes institutionnelles, visant à renforcer la transparence, la lisibilité et la rationalisation de la politique sénégalaise

Dans le cadre de la gouvernance, le président a souligné l’importance de la concertation pour impliquer tous les citoyens dans la construction nationale. Il a mentionné les différentes initiatives en cours, telles que les Assises nationales des Daaras et les concertations sur l’enseignement supérieur. Pour 2025, le lancement de la plateforme « Ligeeyal sa reew » est prévu afin de permettre à chaque Sénégalais de proposer des projets ou de candidater à des postes publics. Il a également souligné les réformes institutionnelles en cours avec, entre autres, la suppression du Conseil Economique Social et Environnemental et la rationalisation des partis politiques.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessaire lutte contre la corruption et a annoncé la soumission de quatre lois sur la transparence et la bonne gouvernance. Il a affirmé l’importance d’une gouvernance transparente des ressources naturelles, avec une nouvelle organisation du COS-PETROGAZ impliquant l’opposition et la société civile. De grelles ambitions qui pourraient marquer une véritable rupture si elle venaient à se concrétiser. Mais faut dire que le chef de l’Etat ne convainc pas encore tous les seneh. Et la sortie de Thierno Bocoum juste après son discours le prouve à suffisance.

«Votre idée de plateforme ‘Ligeeyal Sa Reew’, est une bonne option mais ceux qui sont déjà nommés vont-ils être limogés pour permettre aux plus méritants de prendre service ? Où ces derniers devront attendre ?», s’interroge le membre de la coalition Samm Sa Kaddu. Abordant la question de la paix et de la stabilité, Thierno Bocoum a interpellé le Président sur un certain nombre de questions. Des questions qui méritent vraiment réflexion de la part de l’autorité centrale.

Le compagnon de Barthélémy Dias a aussi critiqué la manière dont le président compte gérer le conflit casamançais. «Monsieur le Président, je termine cette note par attirer votre attention sur le fait que le nom “Plan Diomaye pour la Casamance” n’est pas approprié dans une république. Même si l’idée est bonne, personnaliser le nom d’un plan jure avec le principe de la continuité de l’Etat. La forme étatique du pouvoir politique est une forme impersonnelle dans laquelle le pouvoir politique est conçu comme distinct de celui qui l’exerce», a-t-il déclaré.

Quoiqu’il en soit, Bassirou Diomaye Faye a fixé le cap. Il ne reste plus qu’à matérialiser ses ambitions. En attendant d’y arriver, le chef de l’Etat a posé un acte fort. Diomaye a démontré à ses collaborateurs qu’ils ne sont plus de simples activistes qui peuvent se permettre tous les excès. Avant de tenir son discours, le Président de la République s’est débarrassé d’un véritable boulet. Une décision qui fait la satisfaction de la majorité des sénégalais qui avaient demandé à ce qu’il soit viré.

Cheikh Oumar Diagne a été relevé de ses fonctions de Directeur des Moyens Généraux à la Présidence de la République. La décision a été prise ce mardi 30 décembre 2024, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers le décret n° 2024-3559. Une mesure qui intervient dans un contexte de controverse, suite aux déclarations de M. Diagne, qui avait qualifié les tirailleurs sénégalais de « traîtres », suscitant une vive indignation.

Cette déclaration de trop a fait tomber Cheikh Oumar Diagne. Mais le président a envoyé un message fort aux patriotes qui ne cessent de remettre en cause publiquement son autorité. Maintenant, tout le monde est averti. La vision Sénégal 2050 est en marche…à la manière Diomaye !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn