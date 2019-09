Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), Eiffage s’est encore une fois illustrée dans l’engagement social et communautaire au Sénégal : avec la construction du centre Aminata Mbaye. Eiffage Sénégal a financé la construction d’une bibliothèque et d’une salle de psychomotricité destinées aux enfants. L’entreprise a fait appel sur ce chantier aux jeunes de Village Pilote pour non seulement les former à une technique de construction innovante (briques de terre) mais également les faire participer à une noble initiative.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn