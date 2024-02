La solitude du pouvoir : Macky Sall à l’épreuve du Sénégal réel (Par Alassane Kitane)

La solitude du pouvoir : Macky Sall à l’épreuve du Sénégal réel

La solitude, nous la redoutons et la fuyons tous, parce que nous ne sommes pas faits pour être seuls. Pourtant on est fatalement, inexorablement seul face au tribunal de sa conscience. Chaque homme est seul dans sa responsabilité même dans les actes de folie de la foule, chacun est seul dans l’interprétation qu’il fait des conseils qui lui sont prodigués. La solitude est l’horizon de notre existence en tant que sujets : on ne peut pas ne pas être seul, et pourtant nous sommes presque toujours en compagnie. La pire des solitudes est cependant celle du pouvoir politique : devoir décider pour des millions d’âmes, décider pour tout un peuple et en assumer toutes les conséquences. L’angoisse est justement ce que tout leader ressent lorsqu’il mesure l’étendue de sa responsabilité : ni ses ministres ni ses conseillers n’endossent une partielle de la responsabilité qui est inhérente à l’exercice du pouvoir.

Imaginer un simple mortel entouré de tant de partisans zélés parmi lesquels il y a des flagorneurs, des taupes, des jaloux, etc. ; être dans une telle mise en scène ou rituel de sacralisation, et de savoir qu’on est loin d’être ce personnage qu’on devra être (paraître) pendant plusieurs années, c’est certainement insupportable. Le protocole de la république, la mystique du pouvoir, les rites et folklores qui entourent le pouvoir isolent le prince d’une façon dramatique. Il y en a certainement qui, le soir dans l’intimité de leur salon, rient de leur personnage et raillent la vanité des hommes. Nous avons eu à dire de Macky Sall qu’il était davantage une sculpture médiatique qu’un chef d’Etat, mais dans les faits, ils (les hommes politiques) le sont tous : qu’est-ce que le pouvoir politique sans la théâtralisation, la communication ? Occuper pleinement ses fonctions de président de la république, ce n’est pas donné à n’importe qui, surtout ceux qui ont peur d’être seuls, de se savoir condamnés à être seuls. Ils sont condamnés à toujours chercher des appuis partout et ce, même en plein naufrage dans l’incertitude d’un océan de probabilités. Cette tragédie de solitude peut simplement être atténuée, jamais dissipée.

Les fastes du pouvoir (généralement destinés à occulter la simple humanité de l’homme politique), les discours grandiloquents, la mégalomanie dans les grands travaux, etc., sont des artifices destinés à masquer cette solitude souvent faite de médiocrité, de remords, d’ennuis. Que serait un homme appelé à mentir le plus clair de son temps à son peuple s’il n’avait pas les moyens de (tenter de) dissimuler à sa propre conscience tant de mensonges et de crimes ? Michel Onfray a dit de Sarkozy, avec beaucoup d’ironie assassine, qu’il dit, toujours la vérité, mais qu’il change de vérité toutes les minutes ; il l’aurait dit de Macky Sall et des autres hommes politiques sénégalais d’hier comme aujourd’hui, personne ne l’aurait nié. Le simple fait de vouloir suivre l’opinion montre à quel point ces gens sont faux et vivent le faux jusque dans l’intimité de leur conscience.

Mais la pire solitude, du pouvoir se fait voir vers la fin. Perdre le pouvoir à petit feu, savoir qu’on l’a inexorablement et définitivement perdu alors qu’on est obligé de l’exercer encore : quelle tragédie ! C’est exactement ce que vit Macky Sall aujourd’hui : ses amis lui tournent le dos ; ses laudateurs sont devenus ses insulteurs ; ses ennemis enivrés par le désir de vengeance ne ratent plus une minute pour dévorer avec férocité et intempérance l’énorme carcasse qu’est devenue son image ternie par tant de reniements et de mauvais choix. On a vu le comique Sarkozy lancer à un citoyen anonyme : « casse-toi pauvre con ! », et aujourd’hui Macky Sall crier son lamentable « doyalnaa sëkk ».

Comme un lion blessé dans le combat, seul dans sa souffrance physique et morale, et être obligé « de devoir » regarder cet immense empire se dérober non seulement à ses mains, mais aussi à ses yeux (parce qu’il sait que la « mort » est inévitable), un chef d’Etat, surtout africain, en fin de mission ou électoralement déchu, vit une désastre psychique ineffable. Même les chiens sauvages n’ont plus peur de ce lion blessé et handicapé et dont le seul horizon est la mort. Ceux qui aiment encore Macky Sall doivent avoir le courage de lui dire qu’il est dans du sable mouvant : plus il se débat, davantage il risque de s’embourber dans ce sable mouvant des petites intrigues ou manœuvres légales de fin de mandat.

Perdre le pouvoir, perdre le prestige, perdre une image que l’on s’est mis à bâtir des décennies durant : il n’y a pas pire revers dans la vie. Et pourtant, personne ne quitte le pouvoir sans éprouver cette amertume. Le cas Macky Sall est encore pire, car jamais un président n’a abusé comme lui des moyens du pouvoir ; jamais un président sénégalais n’a autant instrumentalisé la justice contre ses adversaires ; jamais un président n’a été aussi flatté par des journalistes et communicants. Celui qu’on présentait naguère comme un génie est désormais l’objet de tous les quolibets dans le monde de la presse. Macky a oublié que le pouvoir est (majoritairement) un jeu, une grande mise en scène qui a un début et une fin. Il a oublié que la meilleure façon de gouverner les hommes, c’est de prendre les décisions en pensant toujours à la fin de sa mission.

L’aide de camp de Gaule, l’Amiral François Flohic (1959-1969) aurait confessé ces terribles mots du général durant la crise de 1968 : « Je donne des instructions, le gouvernement n’en tient pas compte ; le gouvernement donne des ordres et ne m’en rend pas compte ! ». Aly Ngouye Ndiaye, Mimi Touré, celui qui, selon TAS, (Le protocole de l’Elysée) se définissait volontiers comme double-bouton et tant d’autres, ont tous quitté le navire au moment où le capitaine savant davantage besoin d’eux ! Quelle tragédie que de vivre la perte du pouvoir ! Abandonné par les siens, houspillé par les opposants les plus couards, jeté à la pâture de la consommation d’une opinion internationale versatile, hypocrite et sans mémoire ; un homme en fin de règne ne peut pas ne pas sentir la terre se dérober sous ses pieds.

Ce qui rend la fin du pouvoir de Macky Sall plus dramatique encore, c’est qu’il a été réélu pour 5 ans, mais il ne n’en a exercé que trois. Depuis mars 2021, Macky est davantage dans la réaction que dans l’initiative : depuis l’affaire Adji Sarr, il cherche désespérément le pouvoir, comme l’a dit Simone Weil à propos de l’utopie réaliste. Ses tergiversations sur la gestion de cette scabreuse affaire, la peur morbide de l’altérité qui l’habite depuis 2012, etc., ont fini par démystifier son aura et à faire tomber la sculpture médiatique qu’il était devenu grâce à la bienveillance de ses amis de la presse. Macky a pourtant réalisé de bonnes choses (et dans beaucoup de secteurs de la vie économique et sociale), mais sa peur de faire face à la réalité du Sénégalais l’a amené à s’aménager un bunker de faussetés et de manigances incompatibles avec la lucidité. La violence (notamment dans la sanction infligée à ses adversaires par le biais de la justice) est mauvaise compagnie dans l’exercice du pouvoir, surtout quand on l’emploie avec une tradition de demi-mesure.

Henry Kissinger a dit : « L’art de la bonne gouvernance consiste à se fixer des objectifs dans les limites de ce qu’une société peut accepter. Il ne faut ni aller au-delà ni rester en-deçà ». Dans la perception (je dis bien perception) de la majorité des Sénégalais, Macky Sall est allé au-delà de ce que la société peut accepter : sa solitude actuelle n’est que la conséquence de cette perception.

Alassane K. KITANE