La Sones fait basculer l’eau douce vers les populations de Mbacké

La ville de Mbacké va connaître une transition importante qui va voir son eau salée basculer vers une eau douce. Ceci grâce à l’état du Sénégal par le canal de la Sones (Société Nationale des Eaux du Sénégal). Du fait de la forte quantité de fluorure et de chlorure de l’eau produite dans les forages établis sur le périmètre communal, la Sones a opté à un transfert de la station d’eau douce (12000 m3/jour) de Sadio jusqu’à Mbacké. Ce qui constitue une solution vitale pour les populations de Mbacké qui ont longtemps réclamé une eau douce.

Ainsi, 4 forages ont été réalisés à Sadio et réceptionnés pour un débit de 200 m3/ heure par forage, une conduite d’eau de gros diamètre sur 50 kilomètres pour le transfert de l’eau douce de Sadio jusqu’à Mbacké, une station de pompage de 600m3/ heure extensible à 1800 m3/heure entièrement réalisée, un réservoir au sol de 2000 m3 en attente de la levée des réserves préalables à la réception et à la mise en service, un château d’eau de 2000 m3 entièrement réalisé à Mbacké et enfin 19 kilomètres de réseaux.de distribution structurant posés.

Cette importante réalisation et entièrement réalisée sur fonds propres de la Sones pour un coût de 23 milliards de Francs.

La conduite de transfert convoie les volumes d’eau produits de Sadio vers Mbacké. Ainsi, la localité d’implantation des ouvrages de production à savoir les forages et la station de pompage Sadio et les localités traversées par le projet comme Taif, Ndiouroul et Darou Marnane ne sont pas pour le moment concernés car n’étant pas partis du périmètre urbain et peri urbain mais la Sones prévoit de prendre des dispositions techniques pour leur alimentation en attendant le bouclage des procédures administratives et commerciales.

La Sones projette le transfert d’eau douce à partir du champ captant de Sadio qui va connaître une deuxième phase avec la réalisation de 5 autres forages. Les volumes supplémentaires mobilisés vont améliorer considérablement la qualité de l’eau distribuée dans la commune de Diourbel.

