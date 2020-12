La Task force de Macky en conclave…à Saly

Les détracteurs du Chef de l’Etat sont avertis. La plateforme Task Force républicaine (TFR) qui s’érige en bouclier pour défendre la politique économique et sociale du chef de l’État Macky Sall était en conclave, hier à Saly.

Ledit Task Force est composé de 30 personnalités dont le ministre en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), Abdou Karim Fofana, de Zahra Iyane Thiam en charge de la microfinance, de l’Economie Sociale et de la Solidarité, du Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Moise Sarr; du ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Sow et du Secrétaire d’Etat chargé de la promotion des Droits humains et de la Bonne Gouvernance, Mamadou Salif Sow, du ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, du ministre du Développement Communautaire, Samba Ndiobène Ka, du DG du Cosec, Mamadou Dione et des députés Abdou Mbow, Sira Ndiaye, Aminata Guèye, entre autres.

Ces 30 personnalités toutes issues de l’Alliance pour la République (Apr) sont identifiées comme des bagarreurs hors norme, susceptibles de faire face à l’opposition et de ne lui concéder aucun répit dans le cadre de la récurrence de ses attaques contre le Macky.