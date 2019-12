La tenue sexy de Shy’m qui dévoile tout (Regardez)

Shy’m : elle dévoile un sein en nous dévoilant son « nouveau tatouage » sur le bras

Alors qu’elle clôture un été bien chargé, Shy’m décide de remettre les compteurs dans le rouge sur son compte instagram. C’est ainsi qu’elle publie une photo d’elle particulièrement sexy et qui surtout, surprend l’ensemble de ses abonnés. Car sur son bras, les internautes découvrent un tatouage surprenant.

Nous la découvrons dans une pose hyper sexy et qui ne laisse personne indifférent. Avec les cheveux mouillés, elle porte une robe très échancrée qui laisse entrevoir la moitié de sa poitrine. Et ce qui surprend surtout, c’est ce nouveau tatouage qui laisse beaucoup de ses abonnés perplexes.

Un tatouage surprenant*

Sur la photo, on distingue un nouveau tatouage sur l’avant-bras de Shy’m. Visiblement, il a été réalisé par son petit frère et représente deux bonshommes en bâtons. Immédiatement, ses abonnés montent au créneau et ne peuvent s’empêcher de rester perplexes. « C’est quoi ? Un pari ? J’y crois pas… Me dites pas que c’est un vrai tattoo !?!? », « C’est François l’embrouille qui a fait le tatouage? », « Bof… », « Donne-lui une feuille et un crayon plutôt que ton avant-bras.»

Heureusement, il s’agit bien d’un faux et d’ailleurs, la chanteuse n’hésite pas à tourner son nouveau tatoo en dérision : « Mon frère l’artiste.» Mais qu’elle se rassure, car c’est loin d’être le seul détail que ses admirateurs ont retenu. « J’aperçois une bombe », « C’est bizarre le dessin sur le bras ce n’est pas la première chose que je remarque », « Je suis fou dingue de toi »