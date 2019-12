Patrick Balkany avait un bar dans le sous-sol de la mairie

C’est une pièce cachée où avaient lieu ses transactions douteuses

Patrick Balkany a été condamné pour fraude fiscale et se trouve actuellement à la prison de la Santé. Le maire de Levallois-Perret depuis dix-huit ans, celui-ci aurait utilisé une petite pièce cachée dans l’hôtel de ville pour ses transactions douteuses.

Un bar dans le sous-sol de l’hôtel de ville

Pendant 18 ans, Patrick Balkany a été le maire de Levallois-Peret. Le jeudi 19 décembre, Fabrice Lhomme et Gérard Davet étaient les invités de l’émission C à vous. Une occasion pour les journalistes de parler du couple Balkany et de leur relation avec leur ville. »À force, ils se sont vraiment identifiés à cette ville mais jusqu’à penser qu’ils en étaient locataires ou propriétaires Ad vitam æternam », a expliqué Fabrice Lhomme. Mais, les révélations de son compère sont bien plus choquantes.

En effet, le maire possédait une petite salle secrète dans le sous-sol de l’hôtel de ville. « On a des scènes absolument incroyables avec Fabrice quand on a préparé notre livre French Corruption où Balkany nous avait reçus dans le sous-sol. Il avait installé un bar absolument fabuleux dans le sous-sol de son hôtel de ville. Pour ceux qui y ont été, c’est un grand souvenir quand même », a-t-il dévoilé.

Une salle secrète qui servait aux transactions douteuses de Patrick Balkany

Or, cette salle cachée dans l’hôtel de ville de Levallois-Perret ne servait pas seulement à boire des coups entre amis. « C’est là que s’échangeaient d’après plusieurs témoins les mallettes d’argent liquide, les numéros de compte à l’étranger », ont fini par expliquer les journalistes.