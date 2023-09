La vendeuse d’eau tabasse sa camarade pour 50F CFA…Elle atterrit en prison

Les conflits entre vendeurs peuvent survenir à tout moment lorsque la concurrence est rude. Et quand des personnes incompatibles sont confinées à partager le même espace de travail, les altercations houleuses seront toujours à la merci de tous. Néanmoins, le coup de la dernière action est loin d’en valoir les coups qu’a reçus la dame Ouly Bâ.

Frileuse et toute menue, elle s’est présentée au tribunal des flagrants délits ce mercredi 20 septembre après son altercation avec Dieynaba Seck. Domiciliée à Rufisque, la vendeuse d’eau s’est acharnée sur la première nommée qui se tordait toujours de douleur plusieurs semaines après les faits. Ouly Bâ qui arrivait à peine piper mot a coopté sa sœur comme interprète durant l’audience.

Les faits remontent le 27 juillet à la veille de l’examen de la plaignante. L’étudiante en informatique qui marchande de sachets d’eau pendant ses heures libres, n’a cessé de se faire harceler par le nommé Dieynaba qui a pris pour acquis l’endroit dans lequel elle exerce ses petits commerces. Elle prend le malin plaisir, à chaque fois que Ouly fait tomber une pièce, de le récupérer et daigner restituer l’argent.

La première fois, sa mère est intervenue et a remboursé à sa place, soit une pièce de 50 francs. Mais la jeune fille de 18 ans ne compte pas en rester là. Il est même arrivé un moment où sa mère s’est rangée de son côté. Lorsqu’elle l’a fait savoir qu’elle allait saisir la justice, elle n’a fait paraître aucune trace de peur.

Dans sa bienveillance, la nommée Bâ a pris le soin de complètement fuir la bande mère et fille. Quand les voitures arrivent, elle se met du côté opposé et vend tranquillement. Apparemment, c’était trop pondéré pour Dieyna qui l’a rejoint. Bonjour pour les chamailleries. À chaque fois qu’un client se présente, elle la bouscule et la mord dans le dos et/ou ramasse toutes pièces qu’elle fait tomber. Elle continue ainsi à la provoquer jour et nuit.

Un dimanche soir, le même scénario survient. Ouly fait tomber 50 f Cfa, Dieynaba Seck la récupère. Mais c’était sans doute la pièce de trop. Alors qu’elle posait son seau puis réclamait son argent, elle a été réveillée par une gifle bien portée. Et c’est parti pour une bagarre digne d’une série de combat de titans. Dieyna l’a enchaîné de coups. Elle la tabassa.

Arrêtée le 30 Août dernier, elle a été présentée au juge le 20 septembre 2023, après presque un mois de séjour carcéral. Compte tenu de son gabarit et de son caractère singulier, il est indéniable que son plus infime coup ne passera pas indemne chez la petite.

Poursuivie pour les faits coups et blessures volontaires causant une incapacité de travail de 21 jours à Ouly Bâ, Dieynaba a botté en touche toutes ces accusations. Pour sa défense, elle sert sa version des faits.

«Le bus 84 est arrivé, elle a saisi tous les clients de son côté et est venue vers moi. J’allai vers le Ndiaga Ndiaye et Ouly m’a interpellé pour réclamer son 50 f. Au moment où j’essayais de comprendre, elle m’a bousculé. Heureusement que j’ai réagi à temps sinon j’allais tomber du ”Ndigata Ndiaye”. Je l’ai giflé pour éviter qu’elle me morde. Les gens nous ont vite séparés, la bagarre n’a même pas duré 10 minutes».

La gente dame dit ignorer la provenance des blessures de son camarade. Selon elle, Ouly est maladive. «Peut-être c’est ceux qui nous ont séparés qui l’ont blessé», balance-t-elle.

Contre toute attente, avant l’audience, elle s’est confiée à son avocat en ces termes : «Ma place c’est auprès de ma mère mais pas en prison. Je dois l’aider à s’occuper de mes frères et sœurs. Je regrette les faits». Cependant, le représentant du parquet a requis l’application de la loi pénale.

Pendant que la plaignante réclame 500 milles en guise de dommages et intérêts, la défense sollicite la réduction du montant demandé. Car, explique la robe noire, sa mère qui a été abandonnée par son mari avec 6 enfants mineurs à nourrir ne pourra point rembourser cette somme avec les fins bénéfices qu’elle gagne quotidiennement.

Elle a été obligée de déscolariser sa fille pour qu’elle lui vienne en aide dans son commerce. Toutefois, le tribunal a statué.

La juge reconnaît Dieynaba coupable de coups et blessures volontaires et la condamne à une peine d’emprisonnement de 3 mois dont 20 jours fermes. Elle l’ordonne à payer la somme de 200 mille francs à Ouly Bâ en guise de dommages-intérêts.