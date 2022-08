La ville la plus francophone du monde n’est pas Paris…C’est en Afrique

Le français est parlé par plusieurs millions de personnes à travers le monde. Et si Paris a pu être la ville la plus francophone du monde il fut un temps, ce n’est plus le cas depuis quelques années. Mais alors, quelle ville se classe désormais à la première position des villes francophones dans le monde ?

Parlée par près de 321 millions de personnes à travers le monde, la langue française est la deuxième langue la plus parlée d’Europe, la cinquième langue la plus parlée du monde et la quatrième langue sur internet. De fait, compte tenu de l’Histoire de la France, des passés coloniaux de plusieurs pays à travers le monde, et du fait que, aujourd’hui, près de 93 millions d’élèves et d’étudiants ont le français pour langue d’enseignement et 50 millions de personnes choisissent d’apprendre le français en 2ème langue, la langue de Molière est parlée dans de nombreuses villes, et, bien entendu, pas seulement dans des villes françaises ! Le français est d’ailleurs la langue officielle de 29 pays à travers le monde.

Kinshasa, la ville la plus francophone du monde…

Si Paris fut jadis la première ville francophone du monde, ce temps est désormais révolu ! Car depuis l’année 2016, c’est bien la ville de Kinshasa qui trône à la première place du classement. Il faut dire que la capitale de la République démocratique du Congo est peuplée par près de 12,83 millions d’habitants, rappelle Le Figaro. Soit plus que la ville de Paris, reléguée à la seconde place du classement, qui en compte près de 11 millions.

En République démocratique du Congo, où vivent près de 90 millions d’habitants, près de 51 % de la population parle ainsi le français, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Francophonie.

Top 10 des villes les plus francophones du monde

Kinshasa n’est d’ailleurs pas la seule ville d’Afrique à figurer dans le top 10 des villes les plus francophones du monde. Abidjan, Yaoundé, Casablanca, Bamako, Ouagadougou, Alger, et Dakar figurent également au classement. D’ailleurs, et toujours selon les chiffres de l’Organisation internationale de la francophonie, si 44 % des francophones se situent en Europe du Nord et de l’Ouest, 34 % se situent en Afrique subsaharienne-océan Indien et 13 % en Afrique du Nord-Moyen Orient. L’Amérique du Nord ne représente, pour sa part que 4 %, l’Amérique Latine-Caraïbe 2 %, l’Europe Centrale et Orientale 2 %, et l’Asie-Océanie 1 %.

Parmi les villes les plus francophones du monde, on retrouve ainsi :

Kinshasa (République démocratique du Congo) Paris(France) Abidjan (Côte d’Ivoire) Yaoundé (Cameroun) Casablanca(Maroc) Bamako (Mali) Ouagadougou (Burkina Faso) Alger (Algérie) Dakar (Sénégal) Montréal (Québec, Canada)

Source Geo.fr