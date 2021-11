« La violence à Ziguinchor pourrait prendre des proportions inquiétantes », selon…

ZIGUICHOR EST-IL LA REPETITION GENERALE DE LA VIOLENCE POUR LES LOCALES A VENIR ?

L’élection du 23 janvier 2022 restera un instant majeur dans la vie de la démocratie Sénégalaise. Elle confèrera une légitimité à une équipe pour une durée bien déterminée de 5 ans (si le calendrier est respecté bien sûr), permettant de revivifier un sentiment d’appartenance locale et nationale et de donner à la citoyenneté toute sa réalité.

Sur ce, la synergie de tous les acteurs du processus devient indispensable pour donner à l’élection toute sa réalité cyclique.

Les violences pré-électorales en Afrique sont à l’origine de nombreuses dérives et de conflits affectant surtout les populations. Au Sénégal en général, particulièrement à Ziguinchor cette violence irresponsable si rien n’est fait pourrait prendre d’autres tournures et atteindre des proportions inquiétantes aux conséquences fâcheuses sur les populations. C’est pourquoi il urge d’intervenir pour ne pas faire du « médecin après la mort ».

En effet, le Sénégal malgré plusieurs sursauts citoyens ayant permis de réaliser des alternances, reste une démocratie à acquis fragiles. Les violences pré-électorales ont marqué plusieurs scrutins organisés (locales, législatives, présidentielle) et toutes émaillées de difficultés et de controverses entrainant mort d’homme.

Outre la violence physique exercée sur des citoyens sans défense par des abrutis parfois armés manipulés par des politiciens, la violence pré-électorale est aussi morale, psychologique et même économique perpétrée à des fins électorales pour être au perchoir et cela en dépit du sang versé et des vies perdues de la population.

Les violences enregistrées à Ziguinchor ces derniers jours sont inquiétantes. Cette première phase pré-électorale à Ziguinchor caractérisée par deux événements : l’affrontement sanglant entre partisans de Doudou Ka et ceux d’Ousmane Sonko à Boucotte épisode 1, puis le remake le dimanche 31 octobre à l’aéroport de Ziguinchor sont de trop d’où une autosaisie des autorités compétentes de la question s’impose pour ne pas exposer les populations.

Ça sent déjà une campagne inflammable pour janvier. Au vu de tout, Ziguinchor, semblerait être une petite répétition générale de ce que pourrait être le scrutin local du 23 janvier prochain. Ce renouvellement général du mandat des conseillers départementaux et municipaux aura valeur de test pour la présidentielle prochaine (2024), et surtout esquissera la carte électorale du Sénégal. Ces élections locales promettent du feu partout.

Cette violence pré-électorale n’a pas sa raison d’être surtout dans une région marquée par plusieurs années de guerre et dont la paix peine à être au rendez-vous. La priorité des priorités, ce sont les besoins essentiels du citoyen, se nourrir, se soigner, avoir un emploi, disposer d’infrastructures de base… Or, il faut reconnaitre que, sur ce plan, c’est très mal parti. Car les prix sont en train de s’emballer depuis quelques semaines, avec des aliments trop chers, et, parfois en quantité insuffisante sur le marché.

Chers politiciens il faut cesser la manipulation des citoyens, cesser vos complots et surtout cesser de penser à vos propres personnes. Nous n’en voulons plus de politique de sang mais une politique où la bataille sera surtout axée sur la pertinence des programmes. Des projets et programmes SMART qui collent aux réalités du terroir.

Son Excellence Macky Sall, le ministre de l’intérieur, nous vous interpelons directement pour parer à ce phénomène rampant qui commence à gagner de l’ampleur à Ziguinchor et cela peut faire tâche d’huile dans les autres collectivités territoriales.

Chers citoyens, ne nous laissons pas être prisonniers des politiciens, nous ne sommes pas des chaires à canon pour un leader quelconque. Alors, nous devons refuser d’être des otages ou des faire-valoir.

Plus jamais ça !!!!!

Nicolas Silandibithe BASSENE

Coordinateur Mouvement citoyen

Agir Maintenant pour une Emergence

Nouvelle (AMEN)