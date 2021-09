La visite de Macky à New York risque d’être mouvementée

Le chef de l’Etat se rend, ce lundi, à New York pour assister à l’Assemblée générale des nations unies (ONU). Mais, les antennes locales de l’opposition sénégalaise et autres activistes ne comptent pas lui offrir un lisse accueil. Le Pds, Pastef, Bokk Gis-Gis et les autres partis politiques qui ont des antennes aux Usa ont lancé un communiqué pour convier à une forte manifestation en compagnie des activistes, renseigne « Les Echos ». Ils comptent, notamment dénoncer l’arrestation des activistes qui manifestaient contre la cherté de la vie.