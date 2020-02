La ziarra annuelle de Boustane Koucoto (Koungheul) a démarré

Boustane Koucoto, ardent foyer religieux situé dans le département de Koungheul (Commune Saly-Escale, région Kaffrine), célèbre sa ziarra annuelle. Cet évènement, un des rendez-vous religieux des plus courus dans le Bambouck, s’étale sur trois(3) jours. Il est, ainsi, précédé par une retraite spirituelle rythmée par des séances de lecture du Saint-Coran et de Zikr. Il se déroule sous la présence effective de Chérif Abdoul Moutalib Tidjani, petit-fils de Cheikh Ahmed Tidjani. Démarrée, ce vendredi, la manifestation se poursuit. Ainsi, l’on note la ruée des politiciens dans cette cité religieuse. Et, c’est le cas, notamment, d’Alioune Badara Ly, responsable politique du parti présidentiel(APR) à Koungheul. Le Président Directeur Général d’APM/Technologie n’a pas mégoté sur les moyens logistiques et financiers pour un succès franc de cette ziarra. Le Khalife de Boustane Koukoto a eu à le remercier publiquement au cours de la cérémonie officielle tenue pour la circonstance et, en présence des autorités administratives de la région de Fatick.

M.Ly se dit prêt à inscrire ses actions dans le but d’accompagner la vision du Président de la République Macky Sall. Rappelons que cet événement dont l’objectif ultime est de prier pour la paix sociale et la concorde dans notre pays, en Afrique et dans le monde, s’achèvera , ce dimanche, ce dimanche au terme d’une prière subrogatoire.