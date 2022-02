L’ACT d’Abdoul Mbaye pour la libération des soldats détenus en otage

Communiqué du bureau politique de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

Le Bureau Politique (BP) de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est réuni le samedi 5 février 2022 sous la présidence du compagnon Abdoul Mbaye, président de l’ACT.

Le BP s’est tout débord réjoui de constater le déroulement des élections communales et départementales du 23 janvier 2022 globalement dans la paix et le calme, et a tenu à saluer les rôles respectivement assurés par les juges en charge des litiges et par l’administration.

Les contentieux étant rares, le BP a toutefois insisté sur l’importance qu’il accordait à un jugement impartial de celui de la ville de Pikine qui prend les allures d’un hold-up au détriment de la Grande Coalition Wallu Senegal (GCWS) et de son candidat le Docteur Cheikh Dieng auquel il apporte tout son soutien.

Tirant le bilan de sa participation aux dites élections, le BP a commencé par déplorer l’absence d’unité large de l’opposition pour laquelle l’ACT et son Président avaient commencé à œuvrer dès après l’élection présidentielle de 2019. A cet égard, le BP a confirmé la nécessité de demeurer dans cette exigence stratégique dont dépend toute réelle victoire politique de l’opposition et a retenu de :

1. Privilégier la consolidation et le renforcement du Congrès pour la Renaissance Démocratique (CRD) créé en 2019 ;

2. Œuvrer au maintien et au renforcement de la GCWS mise en place en 2021 ;

3. Contribuer avec tous efforts à la constitution d’un grand rassemblement des forces citoyennes et politiques comme condition nécessaire d’une victoire significative de l’opposition aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022.

Appréciant les résultats obtenus par la GCWS, le BP s’est réjoui du grand nombre d’élus dans ses rangs, et a tenu à adresser ses vives félicitations à tous les acteurs impliqués dans cette performance.

Le BP a retenu des résultats globaux de l’opposition tant politique que citoyenne, l’expression d’un vote sanction contre le régime de Macky Sall. Il a donc adressé ses félicitations aux principaux acteurs de ces fortes réalisations, avec en première loge la coalition YAW, sans omettre aucun des candidats présentés sur des listes de partis politiques ou de mouvements citoyens.

Considérant que la percée des candidatures citoyennes, à l’abri d’une caution d’emprunt ou d’un mouvement organisé, constitue l’une des grandes leçons à retenir du scrutin du 23 janvier, le BP a tenu à rappeler que le principal idéal de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail consiste à appeler à et imposer une « politique autrement » basée sur une large Alliance des forces Citoyennes sénégalaises s’écartant de la politique des ambitions et des intérêts personnels, pour se donner comme sacerdoce la satisfaction de l’intérêt général des populations sénégalaises souffrant des pannes et régressions économiques et sociales conséquences de la mal gouvernance de notre pays.

Le BP a retenu que ce constat conforte la voie choisie par l’ACT pour parvenir à une reconstruction du Sénégal dans la paix.

Le BP a poursuivi sa réunion par des échanges portant sur la situation géopolitique dans le Sahel. Il a en particulier exprimé son soutien au peuple malien frère souffrant des sanctions internationales.

Il a rappelé la nécessité pour la CEDEAO et les organisations internationales d’accorder davantage d’intérêt aux putschs constitutionnels, pratiques courantes dans notre sous-région mais jamais sanctionnées. Il a demandé à la communauté internationale d’appeler Macky Sall au respect de la mise en œuvre des injonctions contenues dans l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO exigeant la suppression du système de parrainage comme moyen d’assurer son élection en 2019, en violant des traités internationaux ratifiés par le Sénégal et figurant dans son bloc de constitutionnalité portant droits des citoyens et transparence des scrutins électoraux.

Le BP a achevé sa réunion en présentant ses condoléances aux familles des soldats morts à la frontière avec la Gambie ainsi qu’au Peuple sénégalais. Il demande la libération sans conditions des militaires détenus en otage comme condition essentielle du retour à une situation de paix dans cette zone.

Fait à Dakar le 5 février 2022