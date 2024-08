Bah Diakhaté (gauche) et Imam Cheikh Tidiane Ndao (droite) arrêtés suite à des propos tenus sur le PM

L’activiste Bakh Diakhaté et Imam Ndao libérés

Nous venons d’apprendre que l’activiste Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao ont été libérés. Bah Diakhaté était poursuivi pour délit de diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la république. Toutes les demandes de libertés provisoires introduite par son avocat Me Amadou Sall ont été refusées. Ils viennent d’être libérés après avoir purgéleur peine.

L’activiste sénégalais Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao avaient été accusés d’offense au Premier ministre et de diffamation après la tenue de propos virulents à l’encontre d’Ousmane Sonko. Ils ont finalement été condamnés lundi 3 juin à trois mois de prison ferme et 100 000 francs CFA d’amende.

Xibaaru