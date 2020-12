L’affaire Massaly-Thiaye Diaby menace…Mimi Touré

Mais que cache donc l’affaire opposant Mamadou Lamine Massaly au néo collaborateur de l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (cese), Mimi Touré, Thiaye Diaby ?

Aux yeux de l’opinion, ce n’était qu’une banale histoire de diffamation de celui-ci contre celui-là qui doit se solder au tribunal, puisqu’un des ténors du barreau, en l’occurrence Me Ciré Clédor Ly, a été saisi par M. Massaly. On rappelle sur ce point précis que M. Diaby est activement recherché pour se voir remettre une citation directe. Le concerné, ancien «apériste» devenu conseiller spécial de Mimi, ayant fondu dans la nature depuis.

Frustré au sein de l’Apr, selon les dires de certains, Diaby se serait donné pour mission de jeter du sable dans le couscous du Macky. Et pour cela, semble-t-il, tous les moyens sont bons pour, selon des sources, « faire mal au Président Sall ». D’autant qu’auprès de sa nouvelle protégée (il a été auparavant avec Abdoulaye Daouda Diallo et Aissata Tall Sall), il jouirait d’une certaine liberté et d’une confiance certaine.

Toujours est-il que Diaby n’a pas sa langue dans sa poche. N’a-t-il pas déclaré que « le Président Sall est un spécialiste de la corruption des jeunes » ? Et Massaly ferait partie des jeunes (ce dernier se dit Wadiste éternel) que Macky chercherait à museler par tous les moyens. Même si ce dernier se défend en disant à qui veut l’entendre qu’il est autosuffisant parce que s’activant dans l’entreprenariat (immobilier, transport et agriculture).

Bref, l’affaire Massaly-Diaby aurait pu ne pas tant mousser compte tenu de son caractère disons… négligeable. Mais Lii Quotidien vient d’apprendre que de nombreuses personnalités s’y sont impliquées.

C’est ainsi que Seydi Gassama de Amnesty international, Birahim Seck du Forum civil, Yakham Mbaye, Directeur général du quotidien « Le Soleil », Pape Gorgui Seck, maire de Pikine, et tant d’autres sont intervenus, auprès du plaignant, chacun avec son propre argumentaire et sa propre orientation.

D’une « négligeable » affaire de diffamation, on a tendance à passer à une « affaire d’Etat ». Les uns, au détour de Diaby, veulent atteindre l’ancienne présidente du Cese ; les autres éviter des rebondissements compliqués. Pour sa part, Massaly ne démord pas. Il compte traduire en justice son diffamateur qui court toujours.