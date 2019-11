L’AFORED appuie les prisons en matériels sportifs

L’AFORED (action pour la formation et la réinsertion des détenus) vient d’effectuer son second objectif qui était de faire une donation aux jeunes détenus du centre de détention pour mineurs FORT B. En effet comme prévu les membres de cette association ont matérialisé leurs souhaits notamment avec l’octroi de ballons de football, de ballons de Basketball, de dossards. En plus de cella, ils ont octroyé différents types de détergents et denrées de première nécessité. L’association vise à faire le tour des 37 établissements carcéraux du Sénégal pour apporter son appui à l’ensemble des détenus. Un défi énorme que L’association s’est fixée de relever. Un des piliers de L’association est de faire des donations mais pas que. La deuxième partie du programme vise la formation et la réinsertion des détenus. L’AFORED remercie celles et ceux qui ont participé à la collecte et les encourage à pérenniser leur action au sein de L’association.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn