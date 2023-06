L’Afrique a le plus haut taux de suicide au monde (OMS)

L’Afrique a le taux de suicide le plus élevé du monde. L’information est de l’Organisation Mondiale de la Santé (Oms). Parmi les dix pays ayant le taux de suicide le plus élevé au monde, six sont africains. Pourtant, on en parle rarement. Selon la note de l’Oms, il existe une croyance culturelle selon laquelle le suicide «est un problème qui ne concerne pas l’Afrique» ou qu’il est tabou d’en parler dans cette partie du monde. Pourtant, les faits indiquent clairement le contraire, précise-t-on, relate L’As.

Le suicide est un problème réel qui touche de vraies personnes sur notre continent et il est urgent de s’y attaquer, alerte l’Oms. Cependant, il est important de savoir, selon l’organisation, que les gens qui ont des pensées ou des comportements suicidaires peuvent aller mieux, si des mesures appropriées sont prises. L’Oms renseigne que 16% des pays de la région africaine disposent à ce jour d’une stratégie visant à réduire les décès par suicide. Elle invite les gouvernements africains à faire davantage des efforts pour réduire le nombre de décès par suicide.