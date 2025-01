L’Afrique subsaharienne détient 40 % des réserves de minéraux au niveau mondial

Le Critical Minerals Africa Group (CMAG) (www.CMAGAfrica.com), une organisation qui se consacre à la promotion de l’approvisionnement responsable et du développement durable des minéraux rares en Afrique, a le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique avec APO Group (www.APO-opa.com), le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse. Cette collaboration a pour but d’accroître la visibilité mondiale du secteur des minéraux rares localisés en Afrique.

Le partenariat s’appuiera sur l’expertise d’APO Group en matière de relations publiques et de communication stratégique et sur le leadership de CMAG dans le secteur pour mettre en évidence le rôle de l’Afrique dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en ressources essentielles et pour rehausser le profil mondial du secteur des minéraux rares localisés en Afrique.

On estime que l’Afrique subsaharienne détient environ 40 % des réserves prouvées de minéraux rares du monde. Des minéraux tels que le cobalt, le lithium et les terres rares sont essentiels à la transition énergétique mondiale et aux technologies de pointe. Alors que la demande pour ces ressources augmente, CMAG s’engage à placer l’Afrique au centre des discussions internationales sur les minéraux rares et les chaînes d’approvisionnement associées, tout en veillant à ce que les richesses minérales du continent profitent aux économies locales.

« Ce partenariat avec APO Group marque une étape clé dans notre mission visant à positionner l’Afrique en tant que leader dans le domaine des minéraux rares », a déclaré Veronica Bolton Smith, PDG de CMAG. « En combinant notre expertise, nous allons amplifier la voix de l’Afrique dans les conversations mondiales, influencer les discussions sur les politiques et la chaîne d’approvisionnement, et libérer tout le potentiel des minéraux rares localisés en Afrique. »

« Nous sommes ravis de nous associer au Critical Minerals Africa Group pour façonner l’avenir de l’industrie africaine des minéraux rares », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group. « Malgré le rôle central de l’Afrique dans l’industrie mondiale des minéraux rares, les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et les citoyens africains peinent à influencer les discussions vitales sur les politiques et les chaînes d’approvisionnement. Ce partenariat stratégique souligne l’engagement d’APO Group à promouvoir l’autonomisation de l’Afrique et sa prédominance au niveau mondial. »

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit une forte augmentation de la demande de minéraux rares : la demande de nickel devrait doubler, celle de cobalt tripler et celle de lithium décupler. Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’exploitation efficace de ces ressources pourrait accroître le PIB de l’Afrique subsaharienne de 12 % ou plus d’ici à 2050.