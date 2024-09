L’AJ/PADS de Decroix soutient sans réserve Sonko et Diomaye

Mamadou Diop dit Decroix, Secrétaire général d’And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS) et ses camarades soutiennent fermement le Président Bassirou Diomaye Faye. Decroix et ses camarades ont fait savoir aux tenants actuels du pouvoir ceci : «(…) nous tenions à leurs côtés par devoir et par principe, avec comme seule et unique contrepartie qu’elles gardent le cap sur les trois objectifs qu’elles ont toujours proclamés et revendiqués, et qui leur ont valu d’être élues dès le premier tour en mars 2024, à savoir le combat pour la souveraineté nationale, le combat pour l’émancipation du Peuple (s’éduquer, se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, avoir un emploi décent, etc. dans la liberté) et le combat pour une Afrique unie et pesant lourdement sur la balance générale des affaires du monde.»

Les actes posés par le régime en place et relatifs à l’hivernage, à la diplomatie dans le cadre de la sous-région et au niveau international ne laissent pas sans voix les membres du Secrétariat permanent d’AJ/PADS. Ces derniers, dans leur déclaration, parlent d’un nouveau régime qui «est absolument au travail».

«(…) Les confrontations actuelles à l’Assemblée nationale ne sont que la partie visible de l’iceberg des combats à venir et à remporter», soutiennent les membres d’AJ/PADS dans un communiqué repris par Le Quotidien. Non sans que ces alliés du Président Bassirou Diomaye Faye ne fassent remarquer : «Evidemment, une contradiction éminente se dresse devant les porteurs du changement : soulager le quotidien des Sénégalais et, dans le même temps, attaquer les montagnes sous lesquelles nous ployons depuis plus de 60 années et qui nous empêchent de nous relever et d’avancer. Ces montagnes sont : la culture de la corruption et de la prédation sous toutes ses formes, la culture de l’impunité, la culture des passe-droits, etc. Les nouvelles autorités doivent se sentir épaulées, accompagnées, comprises et soutenues. Elles sont sur la voie de pratiquer la rupture avec cette tradition bien établie où les oppositions dénoncent la culture et la pratique de la mal gouvernance, mais l’aggravent et l’approfondissent dès qu’elles s’installent aux commandes de l’Etat.»

Totalement en phase avec les autorités quant à la détermination de ces dernières à honorer leurs promesses de campagne, AJ/PADS déclare en outre : «Si l’on se dit la vérité, comment comprendre qu’on déclare lutter contre la corruption sans avoir jamais déféré devant les tribunaux un seul cas de corruption pendant plus d’une décennie, alors que des structures dédiées sont installées et fonctionnent avec l’argent du contribuable ? Nous pensons que le moment est venu pour que l’écrasante majorité des Sénégalais se retrouvent autour du président de la République et du gouvernement dans un large Front uni national pour faire bloc et apporter chacun sa contribution à ce combat qui ne peut être remporté sans eux. Ce combat n’est pas simple et n’est pas facile. Il y aura des avancées et des reculs, des hauts et des bas. L’essentiel est de ne pas dévier du cap.»