Ansoumana DIONE : « qui a intérêt à la Déclaration de Politique Générale ? »

C’est fait, l’Assemblée Nationale a retenu le 11 septembre 2024 pour la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Ousmane SONKO. Cependant, des voix s’élèvent, invitant le concerné à ne point se présenter à l’hémicycle, pour des raisons de procédure. En réalité, qui a intérêt à la Déclaration de Politique Générale ? A la présidentielle du 24 mars 2024, les sénégalais ont répondu favorablement à l’appel de Ousmane SONKO, votant pour son candidat, Bassirou Diomaye FAYE, élu à plus de 54%, Président de la République du Sénégal. Jusqu’ici, le peuple sénégalais, de façon très légitime, attend que le chef du Gouvernement sacrifie à cette vielle tradition républicaine, si importante.

Quoi qu’il en soit, en présentant la feuille de route de son Gouvernement, le peuple sénégalais pourrait se faire une idée bien précise par rapport à la conduite de sa destinée par ce nouveau régime, pour les prochaines années. Et, au cas contraire, ces mêmes électeurs qui avaient voté en sa faveur, suivront-ils à nouveau pour lui donner une majorité à l’Assemblée Nationale ? Seul l’avenir nous édifiera sur la question, le peuple étant le seul capable d’y apporter des réponses. Seulement, jusqu’ici, personne ne sait encore la réaction du Premier Ministre Ousmane SONKO, sur cette décision de l’Assemblée Nationale. Fera-t-il sa Déclaration de Politique Générale ? Nous aurons si bientôt la réponse.

De toutes les façons, les sénégalais n’attendent que des solutions à leurs nombreuses préoccupations, surtout le chômage des jeunes, l’insécurité, l’émigration clandestine, le développement des secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat, le commerce, entre autres. Pour tout cela, notre pays a plus que jamais besoin d’une si parfaite cohésion sociale, une nation ne pouvant guère aspirer au développement, sans l’unité des cœurs et des esprits. En vérité, les nouvelles autorités doivent œuvrer à ce que la paix et la stabilité politique reviennent le plus rapidement possible, avant que notre pays ne se retrouve dans des situations inconfortables et aux conséquences néfastes.

Le 06 septembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)