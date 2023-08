Présidentielle…L’alerte d’Aliou Ndao Fall aux candidats de BBY

Camarades candidats à la candidature de BBY, Sachez que sans consensus autour de celui qui sera choisi par le président, aucun parmi vous ne passera le 1er tour au soir du 25 février 2024.

Il y a deux semaines j’appelais les camarades apéristes à sauver notre parti dans cette recomposition du paysage politique de notre pays. Bien évidement certains qui avaient déjà choisi leur candidat et pour se justifier, m’accusèrent d’avoir choisi mon camp, mon candidat. Certains ont même été jusqu’à me demander de démentir cette position ou ce choix qu’on me prêtait.

C’est ici l’occasion de rappeler, pour qui connaît Ndao Fall, sait qu’il a toujours assumé ses écrits et ses propos. Alors que celui ou celle, qui se sent morveux se mouche à volonté. Encore une fois, l’APR ne saurait jouer les seconds rôles dans la recomposition du paysage politique du Sénégal. Qu’on le veuille ou non, l’APR Authentique est une réalité, et qui a en son sein de véritables cadres en mesure de poursuivre l’œuvre du président Macky SALL.

Des hommes responsables, lesquels hommes pour avoir servi l’état au plus haut niveau, bien sûr par la volonté du président Macky SALL, ont fini de prouver aux populations sénégalaises, qu’ils méritent véritablement leur confiance.

Mais ils doivent comprendre eux aussi, que remettre en cause le choix du président Macky SALL, contester la légitimité de ce candidat au point de compétir contre ce dernier, serait considéré par l’APR Authentique et la Coalition BBY, comme une haute trahison.

Aux camarades aperistes, candidats à la candidature, quelle que soit votre représentativité, quels que soient vos moyens matériels et financiers, les alliances et autres mouvements de soutien, sachez que sans un consensus solide et sincère autour de celui qui sera choisi par le président Macky SALL, aucun d’entre vous ne passera le premier tour, au soir du 25 février 2024.

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National

Chargé de la Diaspora