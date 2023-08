Candidat de l’APR : le faux pas de Macky Sall…la fausse piste de Marème Faye

Que se passe-t-il dans la famille présidentielle ? Le Chef de l’Etat, Macky Sall, son épouse, la première Dame Marème Faye, sont-ils les propriétaires du fauteuil présidentiel et du Palais de la République au point de choisir le successeur du Président dont le mandat expire le 25 février 2024 ? Depuis un mois, la mouvance présidentielle attend le choix du président sur le futur candidat de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Le Président fait durer le suspense, les rumeurs créent un climat délétère et les partisans des différents candidats désignés souffrent. Mais une dernière révélation montre un autre visage de la famille présidentielle…

Le Président Macky Sall, après avoir annoncé le retrait de sa candidature en 2024, rassure la mouvance présidentielle en déclarant choisir un candidat pour 2024. Plusieurs pistes ont été explorées et 7 candidats désignés : le Président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo, l’actuel PM, Amadou Ba, L’ancien PM, Mahammed Boun Abdallah Dionne, le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, le DG du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr, le DG de la CDC, Mame Boye Diao et l’Inspecteur Général d’Etat, Mouhamadou Mactar Cissé.

Tous les responsables de la mouvance présidentielle attendaient que le futur choix du président soit parmi les 7 candidats précités. Des observateurs ont même sorti du chapeau des 7 candidats, deux favoris. Les deux PM, Amadou Ba et Mahammed Boun Abdallah Dionne. Mais au dernier moment, la famille présidentielle sort un joker de sa besace. Il s’agit du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, présenté comme le candidat de la famille présidentielle.

La famille présidentielle veut-elle présenter un candidat ? Un candidat issu de la famille ou des proches…Cela voudrait-il dire que le Président Macky veut choisir un président à la place des Sénégalais ? Le Président de l’Assemblée Nationale, Amadou Mame Diop, a grandi dans la famille de de la première Dame. Vouloir le choisir comme étant le candidat de la mouvance présidentielle, serait de réduire le Sénégal à une dynastie. N’a-t-on toujours pas dit que le Sénégal était gouverné par la dynastie Faye-Sall ?

La candidature de Amadou Mame Diop serait une catastrophe pour la démocratie et pour la mouvance présidentielle qui risque de se voir éliminer au 1er tour…Amadou Mame Diop a, certes, été accepté comme président de l’Assemblée Nationale…Mais serait-il aussi accepté comme candidat du Parti ? Un recul démocratique qui nuirait à la réputation de la démocratie légendaire du Sénégal.

La question légitime que l’on doit se poser est : à quoi joue la famille présidentielle ? Les Sénégalais verraient comme une insulte qui serait adressée, une présentation de la candidature de Amadou Mame Diop pour succéder au Président Macky Sall. Ceci serait vécu comme une entreprise de dévolution monarchique du pouvoir. Chose inacceptable. Abdoulaye Wade avait essuyé un véritable camouflet, lorsqu’il était apparu en 2012 qu’il voulait faire de son fils Karim Wade, son successeur à la tête de l’Etat.

Cette fois-ci, Macky Sall lui ne songe pas à son fils pour le remplacer, mais s’il suit les recommandations de sa famille, son choix va se porter sur Amadou Mame Diop. Ce qui serait un désastre pour le camp présidentiel. Déjà qu’à l’intérieur de ce camp, un choix du Président de l’Assemblée nationale créerait des voix discordantes aussi au sein de l’APR que de la part des partis alliés. Ce sera l’éclatement programmé de BBY.

Or, si la mouvance présidentielle se rend en ordre dispersé à l’élection présidentielle de 2024, elle se fera laminer par l’opposition dès le premier tour. Voilà pourquoi, Macky Sall doit veiller à faire un bon choix pour celui qui doit être le candidat de la mouvance présidentielle de 2024. Déjà que nous sommes à 6 mois de l’élection présidentielle. Le prochain candidat choisi par Macky Sall doit être immédiatement opérationnel sur le terrain et se rendre à l’assaut des voix des Sénégalais. Il doit donc être charismatique et surtout avoir une certaine audience auprès des populations.

Des qualités que l’on ne retrouve pas chez Amadou Mame Diop qui a été parachuté au perchoir de l’Assemblée nationale. Si pour le fauteuil de Président de l’Assemblée nationale, on n’a assisté qu’à la rébellion de Mimi Touré, mais cette fois-ci c’est tout l’APR et tous les partis alliés qui vont faire face si le choix est porté sur Amadou Mame Diop pour être le candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Macky Sall sait qu’il est attendu. C’est pourquoi, pour cette fois-ci, il doit être sourd aux désirs de sa famille, et agir en véritable leader de l’APR et de BBY. Il ne doit pas se tromper dans son choix. Macky Sall doit être conscient que Amadou Mame Diop ne peut gagner une élection présidentielle au Sénégal. Présenter une candidature de Amadou Mame Diop serait exposer ce dernier, à un véritable camouflet de la part des populations.

Mame Penda sow pour xibaaru.sn