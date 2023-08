Sonko en prison…voici les principaux responsables

Ousmane Sonko a détruit l’empire qu’il a bâti depuis des années. A force de se croire au-dessus de toutes les lois, il a enterré le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Le projet est mort avec les erreurs du maire de Ziguinchor. Mais si Sonko s’est retrouvé dans cette position inconfortable, c’est parce qu’il s’est laissé berner par ses “amis”. L’entourage du leader de l’opposition radicale est le seul responsable de l’emprisonnement du PROS !

Le PROS (Président Ousmane Sonko) est envoyé à la citadelle du silence depuis lundi. Le leader de Pastef est poursuivi pour “appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, vol et diffusion de fausse nouvelle”. Le même jour, l’Etat a décidé de dissoudre son parti qui était la bête noire de Macky Sall.

Si Ousmane Sonko est devenu l’ennemi public numéro un, c’est parce qu’il a trop fait confiance à son entourage. Politiquement, Pastef est un mastodonte. Ce jeune parti en a fait voir de toutes les couleurs au régime. A toutes les élections où ils ont participé, les patriotes se sont imposés. D’ailleurs, ils étaient la locomotive de la coalition Yewwi Askan Wi. Tous les grands leaders se sont accrochés à la manche de Sonko pour une nouvelle renaissance politique. Un succès que le maire de Ziguinchor et ses camarades n’ont pas su gérer. Le pouvoir leur est monté par la tête.

Poussé par une presse acquise à sa cause, Sonko se croyait intouchable. Celui qu’on surnomme “Mou Sell Mi” (Le Saint) fonçait tête baissée jusqu’au jour où le Procureur lui a rappelé qu’il n’était rien qu’un simple justiciable. Certains journalistes ont fait croire au maire de Ziguinchor que rien ne pouvait l’empêcher d’être le cinquième président de la République. Et comme un bébé, Sonko les a cru bêtement. Toutes ces personnes ont changé de discours le jour où l’adversaire principal de Macky a été envoyé à la prison de Sébikotane.

Mais ils ne sont pas les seuls. Les jeunes aussi ont perdu Ousmane Sonko. A chacune de ses sorties, le PROS drainait des foules immenses. Quand il appelle au mortal kombat, la jeunesse répond présent. Une force qui l’a poussé à se frotter à plus fort que lui. Mais ces jeunes ont refusé de suivre le patriote en chef dans ses délires insurrectionnels. Seuls quelques brebis égarées continuent de se comporter en délinquant pour les beaux yeux de l’ex numéro un de l’opposition.

Créé de toutes pièces par une presse partisane et une jeunesse perdue, Sonko nageait dans un monde imaginaire. Le leader de Pastef a complètement délaissé la politique pour s’attaquer directement à l’Etat. Il a fait effondrer tous les fondamentaux de la République au point que les sénégalaise se sont posés la question à savoir s’il restait toujours au pays une autorité. Sonko a attaqué le président et sa famille. Il a insulté les magistrats à chaque fois que l’occasion le lui permettait. Il a fait passer l’armée, la gendarmerie et la police pour des traîtres à la solde d’un homme. Des attaques qui ont eu l’effet d’une bombe dans ces institutions.

Sonko a poussé le bouchon trop loin en voulant réserver à Macky Sall le même sort que Samuel Doe. Cette bêtise a montré aux sénégalais le vrai visage de cet homme qui aspire à diriger le pays. Toutes les personnes dotées de raison ont tiqué quand ils ont entendu le patriote en chef faire allusion au chef d’Etat libérien traîné en slip dans les rues de Monrovia. Face à ces propos très graves, l’Etat a sévi contre Sonko. Il est allé très loin dans ses inepties. Et cela il le doit à ses amis qui lui ont fait croire qu’il est un intouchable.

Désormais, il passe ses nuits en prison. Pendant ce temps, les personnes qui l’ont mis dans cette situation continuent leurs activités. Son emprisonnement a, certes, des conséquences sur l’économie. Mais cela n’empêche pas les sénégalais de vaquer à leurs occupations. Alors, le PROS doit se mettre en tête qu’il ne vaut pas mieux que ces politiciens envoyés en prison. La politique n’est pas faite pour des enfants immatures !

Aliou Ngom pour Xibaaru