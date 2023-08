Bignona : Le maire de Niamone met en œuvre sa politique sportives

Le maire de la commune de Niamone bouge beaucoup depuis son élection à la tête de cette collectivité territoriale du département de Bignona et il prend beaucoup d’initiatives en se référant à son document de planification appelé plan de développement communal. Son dynamisme séduit et attire des bonnes volontés qui décident de l’accompagner.

Ainsi, après la signature d’une convention de partenariat avec la commune de Sandiara en mi-juillet dernier avec des projets importants qui seront développés aux profit des deux communes, toutes les associations sportives, culturelles et économiques (ASCE) ont reçu des équipements sportifs. Cela a été rendu possible grâce au soutien du Président du Casa sports. Seydou Sané a, lui aussi, décidé de contribuer à la réalisation des objectifs contenus dans le plan de développement communal de Niamone notamment dans le domaine du sport.

Chacune des 11 ASCE de la commune a reçu un équipement complet. De même, le donateur et la municipalité ont déchargé les ASCE d’un autre fardeau qu’est le paiement des assurances et les frais de leur réaffiliation à l’ODCAV. Mieux, l’ambition du maire de Niamone dans ce domaine étant toujours l’autonomisation financière et de gestion des associations sportives, la municipalité a lancé cette année le programme une ASCE-un champ.

Ainsi, chaque entité choisi un champ et la mairie fait presque tout le travail de labeur et fourni les intrants et après les ASCE récoltent. Le maire a aussi annoncé une enveloppe financière de cinquante (50) millions pour le financement des projets des associations de jeunes et de femmes. Il faut dire que tout cela a été prévu dans le plan de développement communal.

Les jeunes, principaux bénéficiaires des différents projets du maire de Niamone, au même titre que les femmes, ont exprimé leur reconnaissance à leur édile et ses souteneurs qui permettent, petit à petit, la mise en œuvre de ses ambitions pour sa commune.

L. Badiane pour Xibaaru