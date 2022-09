Amadou Mame Diop président de l’Assemblée…BBY de Dagana jubile

L’installation de l’Assemblée nationale et la nomination d’un nouveau Gouvernement ont confirmé le génie de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL à assumer les charges de sa fonction avec responsabilité et objectivité. Avec l’expérience et le sens de la méthode de l’homme d’Etat, le Président Macky SALL a fait des choix fondés sur la promotion du mérite, de la compétence et du profil. C’est sous ce rapport qu’il faut analyser le choix porté sur notre frère Amadou Mame DIOP pour présider l’Assemblée nationale.

Docteur Amadou Mame DIOP est la preuve du militantisme engagé, discipliné et ouvert. Docteur Amadou Mame Diop n’en est pas à son premier mandat électif. Maire élu en 2014 et réélu en 2022 de la Commune de Richard-Toll, il en est à son troisième mandat de député après avoir été élu en 2012, réélu en 2017 et en 2022. Dans la sous-région, notre frère Amadou Mame DIOP, en sa qualité de Chef de la délégation des députés du Sénégal au Parlement de l’UEMOA, a été Vice-président du comité interparlementaire de l’UEMOA pendant 9 ans et Président par intérim dudit Parlement.

Docteur Amadou Mame DIOP, membre fondateur de l’Alliance Pour la République, a toujours bénéficié de la confiance des responsables et militants de base. Responsable de l’APR à Richard-Toll dans le département de Dagana depuis sa création, il incarne parmi tant d’autres dans notre coalition, le choix de la compétence et du mérite. Vouloir ramener le choix porté sur lui à des considérations subjectives relève au mieux d’une absence de sérénité au pire d’une malveillance.

La Coalition BBY de Dagana salue le choix de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL et lui exprime la profonde gratitude des populations, responsables et militants de Dagana honorés de voir un des fils de leur département présider la deuxième institution de la République. Elle exprime ses vives félicitations au nouveau Président de l’Assemblée nationale et lui souhaite pleins succès dans cette mission exaltante au service de notre pays.

La coalition BBY de Dagana salue également la nomination du nouveau Gouvernement, un Gouvernement opérationnel composé d’hommes et de femmes expérimentés et engagés au service de notre pays. Elle adresse ses vives félicitations au Premier Ministre Monsieur Amadou BA et à tous les Ministres. La Coalition départementale BBY de Dagana adresse ses sincères félicitations au frère Monsieur Oumar Sarr pour sa reconduction aux fonctions de Ministre et se réjouit de l’alliance gagnante entre l’APR et le Parti des Libéraux et des Démocrates (PLD), le Parti socialiste, l’Alliance des forces du progrès, les autres alliés et mouvements de soutien, en particulier dans le département de Dagana. Sous l’autorité et l’impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL, le nouveau Gouvernement va mettre en œuvre sans délai le PSE et le PAP 2 A pour apporter des solutions concrètes et efficaces aux préoccupations actuelles du peuple Sénégalais et pour un Sénégal émergent.

Le 20 Septembre 2022.

Coalition BBY / Département Dagana