SENEGAL, SE SERVIR DU PEUPLE L’ULTIME AMBITION DES POLITICIENS

« Le véritable homme d’Etat est celui qui s’institue arbitre impartial entre ses ambitions et l’intérêt général », Van Dan Bosch Homme politique Néerlandais (1780-1844).

Le Sénégal, depuis l’avènement de la première alternance en 2000, est devenu une fabrique de milliardaires tout azimut. Ces milliardaires sont le plus souvent issus de la sphère politique à contrario des hauts cadres chevronnés, qui à la retraite il leur est impossible de se taper des centaines de million dans leurs comptes bancaires. Ce paradoxe a ouvert le boulevard aux ambitions personnelles camoufler dans le pseudo intérêt général. La course folle est lancée. La richesse individuelle sans trop de peine fait miroiter plusieurs hommes et femmes qui créent leurs formations politiques « banabana » au nom de la démocratie et du multipartisme dans l’unique but d’entrer dans la case. L’intérêt personnel d’abord, l’intérêt personnel ensuite et l’intérêt de ses proches enfin. Où est la place à l’intérêt du peuple ? Réellement nos hommes politiques ont-ils une ambition de servir le peuple sénégalais ou de se servir du peuple ? La balance penche invraisemblablement vers la deuxième hypothèse.

L’ambition en politique au Sénégal est souvent décriée et considérée comme une hypocrisie appelant à des calculs et des stratégies fortes condamnables. Les hommes engagés en politique pour la majorité le prouvent à suffisance. Il est devenu rare quasi impossible de voir des hommes et femmes engagés en politique qui consacrent toute une vie à mener un combat politique avec pour ambition de servir le Sénégal et les sénégalais, de défendre les intérêts du peuple par la mise en œuvre de ses idées et ses convictions au service du pays.

Comment comprendre cet état d’ambition ? Au demeurant, la question de l’ambition est intrinsèquement liée à la personnalisation en politique et se trouve confrontée au nécessaire leadership sans lequel tout parti vire à un comité populaire. 99 % de nos partis et mouvements politiques n’échappent pas à ce paradoxe.

L’ambition des politiciens de servir le Sénégal du nord au sud, d’Est en Ouest en passant par le centre demeure caricaturale. Servir le pays et le peuple est utilisé à son avantage en alternant le discours et les visages selon les circonstances.

A la lecture de l’actualité des nominations purulentes et à l’interrogation du passé de ces mêmes femmes et hommes politiques, une cohorte d’incohérence témoigne leurs convictions manifestes et leurs ambitions personnelles de se servir du Sénégal et des sénégalais. Et le peuple dans tout cela demeure spectateur. Les sénégalais, au lieu d’être acteurs pour rétablir les valeurs par la sanction négative des auteurs d’ambitions personnelles, sommeillent dans l’illusion d’un meilleur devenir de ce pays.

Certes, nul n’en n’ignore que l’ambition en politique est légitime, elle est même nécessaire mais seulement il faut faire la différence entre l’ambition personnelle et l’ambition qu’on peut porter pour son pays, et pour ses idées. L’ambition sera toujours le moteur en politique et qu’elle permette de consacrer tous ses efforts et son temps à se battre pour convaincre du bien-fondé de son action, et à ce titre il faut saluer le courage de ceux qui ont décidé d’entrer en politique.

Cependant, dès qu’on est engagé politiquement, on devrait servir sa population et son pays quel que soit par ailleurs son camp (pouvoir ou opposition).

Comment comprendre ce revirement d’ambitions de bon nombre de politiciens ? Aujourd’hui, les politiciens dans leur majorité écrasante sont prêts à tout au nom de l’intérêt hautement individuel. A cet effet, l’homme ou la femme politique est perçu comme un menteur, un trompeur, un vendeur d’illusion…c’est parce qu’il a agi de la sorte, emporté par ses ambitions personnelles et son égoïsme. De surcroit, beaucoup sont dans le paysage politique pour leurs propres ambitions poussant le peuple à nourrir des exigences et une méfiance forte à ces politiciens où aucune erreur n’est plus tolérée.

Avoir l’ambition de diriger son pays c’est salutaire mais l’accession à la magistrature passe le plus souvent par « une volonté tenace, constante d’y parvenir, « l’intime conviction chevillée au corps du destin qui nous y conduit » comme l’avait dit Jacques Chirac. On voit qu’être homme ou femme politique c’est se consacrer par un engagement qui ne se réfugie dans les raccourcis par intérêt personnel, « il faut désirer, aimer et enfin vouloir » nous renseigne Mitterrand également dans le même sillage.

En somme, les politiciens au Sénégal sont pour la plupart en déphasage avec leur peuple car se croyant d’un cran supérieur. L’humilité et le doute qui devaient être les pendants qui servent à construire le parcours de l’homme ou de la femme politique et lui permettent d’être à l’écoute et de se remettre en question sans pour autant se départir de sa volonté d’aller de l’avant et de proposer un chemin sont tout bonnement bafoués.

En plus, il faut que les hommes et femmes engagés politiquement comprennent que la politique n’est pas un métier, c’est un sacerdoce. De ces engagements qui nécessitent du souffle et une prise de risques de tous les instants avec son lot de déceptions et de découragements qu’il faut savoir dépasser pour avancer.

En définitive, nombreux sont ceux qui ont abandonné le combat faute d’une vraie ambition au service des idées et du peuple. Les politiciens qui brillent sont ceux qui se battent pour eux en utilisant le peuple pour eux seuls et leurs clans. On voit nettement qu’ils sont enclins à se rassembler autour des personnes que des idées. Ils n’ont de croyance que leur personne.

« Osons le changement »

Nicolas Silandibithe BASSENE

Coordinateur mouvement Agir Maintenant pour une Emergence Nouvelle (AMEN)