Lamine Diack et Cie fixés sur leur sort…ce mercredi

Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé, et les trois absents au procès à savoir Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov, seront édifiés sur leur sort, ce mercredi à 13H30 (11H30 GMT) dans l’affaire de corruption sur fond de dopage russe qui a terni sa carrière et l’image du sport.

Diack-père risque jusqu’à quatre ans de prison, après le réquisitoire du Procureur François-Xavier Dulin, contre lui. Mais son fils, Papa Massata Diack, encourt lui, cinq ans de prison. Habib Cissé, pour sa part, risque trois ans dont 18 mois de prison avec sursis

Le parquet avait aussi réclamé contre, chacun, 500. 000 euros en guise d’amende et une interdiction d’exercer dans le sport. Lamine Diack est poursuivi pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bade organisée.