L’analyse du Pr Kitane « sur la problématique de l’expérience dans la politique »

Vouloir imputer le retard du Sénégal à l’expérience des « gens du système » comme ils disent, me semble être un passage à la limite. Nos pays ne sont pas les plus jeunes au monde, mais ils ne sont pas centenaires ! D’où venons-nous ? Construire un Etat, construire une nation sur laquelle adosser cet Etat, construire la démocratie, impulser un développement dans des contrées où aucune révolution industrielle n’a jamais eu lieu, ce n’est pas évident. Nous devons apprendre à être plus modestes. Ce n’est pas qu’on doive absoudre les anciens, il s’agit d’être justes. Le retard de l’Afrique est dû à plusieurs facteurs combinés, on ne peut pas l’imputer à des hommes politiques. Il y a des causes objectives qui ont rendu plus ardue que prévu la tâche des uns et des autres. Les cycles de sécheresse, les épidémies, le cours des matières première sur le marché international, les intrigues des grandes puissances, etc. ne dépendent pas de nous et nous limitent objectivement.