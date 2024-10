Lancement de la coalition ABS : Abdoulaye Sylla dévoile ses ambitions

Abdoulaye Sylla à lancé, ce dimanche, la coalition And Bessal Sénégal ( ABS). A cette occasion, il a dévoilé ses ambitions en tant que député avec les membres de sa coalition.

« Aujourd’hui, la présidentielle est derrière nous. Mais devant nous, dans quelques semaines, une autre échéance, tout aussi importante que la précédente. Il s’agira, à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale, d’élire de nouveaux députés qui auront comme mission de voter des lois, de contrôler l’action du gouvernement mais aussi et surtout d’y être la bouche et la voix de millions de Sénégalais attachés aux valeurs cardinales qui ont fondé notre remarquable identité sénégalaise, longtemps respectée et saluée en Afrique et dans le monde», a déclaré M. Sylla.

Face à la presse, le leader de la coalition ABS de dire : «cette identité est la fondatrice et le socle de la plus précieuse de nos richesses à savoir notre « vivre-ensemble ». Un vivre-ensemble bâtie sur le respect de la dignité humaine, l’ardeur au travail, la solidarité entre nous, la soif de savoir, le respect des institutions, la défense et la sauvegarde de nos acquis démocratiques»

En s’engageant dans cette dynamique comme tête de liste de la coalition ABS And Bessal Sénégal, Abdoulaye Sylla «veux servir mon pays comme je l’ai toujours fait», dit-il. «Je veux plus que jamais défendre plus énergiquement un idéal de transformation sociale et de progrès économique à partir de mon expérience, de mon vécu et de ma conviction selon laquelle le secteur privé doit impérativement être l’une des clés majeures de notre développement».

Abdoulaye Sylla et Cie veulent «donner le meilleur de moi-même et mettre mon expérience d’opérateur économique au service de la création d’emplois, de la création de valeur ajoutée, de la création de richesse à distribuer pour donner à notre jeunesse, non pas que des mots et des paroles futiles mais les moyens de sa dignité et de son sens de la responsabilité pour contribuer à bâtir notre pays et le pousse encore plus loin».

Dans cette assemblé nationale de rupture et de type nouveau, la coalition ABS promet de défendre «la liberté d’entreprendre dans la sérénité et dans le respect, nous montrerons le chemin de la croissance, de l’équité et de l’inclusivité. Nous apporterons le meilleur de ce que nous savons faire, qui s’ajoutera à ce que d’autres savent faire, et dans une dynamique d’ensemble, respectueuse de nos différences, avec foi, intelligence et courage nous forgerons un nouveau Sénégal», promet le candidat.