Législatives 2024 : Cet ancien ministre de Macky Sall soutient Pastef

Les parties prenantes de l’Alliance pour le Sénégal/Andando Nguir Senegaal, dirigées par l’ancien ministre et maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr, ont décidé de soutenir la liste PASTEF aux élections législatives du 17 Novembre 2024 et engagent tous les militants à « se déployer pour une victoire éclatante afin de donner au nouveau régime les moyens de répondre au plébiscite du peuple sénégalais exprimé le 24 mars 2024 ».

Elles se sont réunies, ce samedi 19 octobre 2024, à Thiès, en congrès pour procéder au lancement officiel des activités de leur parti. Le congrès a enregistré la présence de toutes ses composantes, toutes les régions et tous les départements du pays ainsi que la diaspora.

L’assemblée est revenue sur « la nécessité d’engager notre pays sur une nouvelle perspective en mesure de promouvoir notre souveraineté dans les secteurs stratégiques, de redynamiser notre économie et d’asseoir les bases d’une gouvernance politique, économique et financière transparente, efficace et efficiente », lit-on sur Seneweb.

Aussi sur « la nécessité de mettre en place d’importants dispositifs de protection sociale et de redistribution des ressources en faveur des couches défavorisées et celles vulnérables et d’investir davantage pour la résorption de la pauvreté, la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, la maitrise de l’inflation et la promotion de la solidarité, de la paix et de la stabilité du pays ».

Alioune Sarr et ses camarades ont souligné « l’impératif d’engager notre pays dans un nouveau cycle à travers des mesures fortes de promotion de la bonne gouvernance, de la reddition des comptes et du renforcement de la démocratie ». Une journée de lancement officiel des activités du parti «Alliance pour le Sénégal/Andando Nguir Senegaal», au cours de laquelle le Président Alioune Sarr et ses frères et sœurs de parti ont rappelé s’être fixés comme objectif « la conquête et l’exercice du pouvoir au service exclusif de la transformation qualitative du Sénégal ».

Ils s’engagent à se mobiliser et à mobiliser l’ensemble des segments de la population sénégalaise, dans les villes et les campagnes, de toutes les régions et communes du pays et de la diaspora pour l’animation, la massification et la structuration de l’Alliance pour le Sénégal/Andando Nguir Senegaal, afin de lui permettre de jouer les premiers rôles dans le paysage politique nationale.