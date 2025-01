En présence de ses collègues, le ministre de la communication, des télécommunications et du numérique Alioune SALL, et le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, Mabouba DIAGNE, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane DIOUF, a participé ce jeudi 30 janvier 2025, à la cérémonie de lancement des laboratoires multidisciplinaires de AI4D.

S’interrogeant sur la faisabilité d’endogéniser l’IA, « une intelligence artificielle exclusive au service des pays africains », le MESRI invite à ne point faire de l’intelligence artificielle un domaine élitiste, mais surtout d’établir toute la chaîne de valeur pour donner à chaque portion d’intelligence disponible la part qui doit être la sienne. L’avenir de l’intelligence artificielle dans un pays analphabétisé comme le nôtre réside dans l’effort qu’on doit aller faire pour dénicher des talents qui sont souvent dans des angles morts.