Lansana Gagny SAKHO ex DG de l’ONAS chargé de la coordination auprès de Ousmane Sonko leader du Pastef-Les Patriotes (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) sort de ses gonds et accuse le leader de Rewmi et président du Conseil Economique Social et Environnemental.

Après la sortie de Sonko contre le leader du Pastef l’accusant de semer la violence, le coordinateur de Pastef traite Idy de chômeur éternel n’ayant jamais travaillé dans sa vie…