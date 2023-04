Lansana Gagny Sakho (Pastef) raille Abdourahmane Diouf

Décidément, Dr Lansana Gagny Sakho mène depuis son affiliation dans l’opposition un farouche combat pour défendre le projet de Pastef- les patriotes porté par Ousmane Sonko et cela il ne cesse de le démontrer au quotidien et partout où il passe. L’ancien directeur général de l’Onas est d’ailleurs prêt à en découdre avec tous ceux qui veulent contraindre à la concrétisation de la vision du Pastef et de son président n’en déplaise même aux autres adversaires du régime. Dans un tweet qui a fait 141k et posté sur sa page, le responsable politique y raille le président du parti ‘’Awalé’’ Dr Abdourahmane Diouf qu’il taxe de vouloir exister en s’appuyant sur la vision de Ousmane Sonko.

« Ce n’est pas en faisant de la vision de PROS que tu vas y arriver….. Une copie ne peut jamais ressembler à l’original. Cherches ta voie cher ami… Balla Beye ne va jamais accepter un combat avec Yawu Dial», a écrit Dr Lansana Gagny Sakho repris par Dakaractu. Il a utilisé la UNE du quotidien Yoor Yoor du mercredi 12 avril qui met en exergue Dr Abdourahmane Diouf appréciant le bilan économique du régime de Macky Sall.