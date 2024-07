L’apprenti-chauffeur défèque sur le porte-bagage…il est condamné

M. Sall a été attrait hier devant la barre des flagrants délits de Dakar pour complicité de présentation d’assurance et jet d’immondices. Ses acolytes répondaient respectueusement de défaut de présentation d’assurance et défaut de souscription d’assurance. Le premier cité a été condamné à 3 mois dont deux mois ferme. Ses coprévenus ont pris deux mois de sursis, rapporte L’AS.

En effet, le 23 juillet 2024, la police préposé à la bretelle des Maristes pour la régulation de la circulation routière avait été interpellé par les passagers à bord de l’autocar de marque Mercedes Benz, sur le fait qu’ils recevaient du fond du toit dudit autocar un liquide nauséabond. Sur ce, l’agent de police a fait sortir ledit véhicule de la circulation et a procédé à une vérification du porte-bagage. C’est là qu’il a vu l’apprenti chauffeur en train de faire ses besoins en plein air sur un drap étalé sur le porte-bagage.

Sans désemparer, il l’a fait descendre du véhicule et lui a remis une attestation équivalant au permis de conduire et à la carte grise du conducteur de l’autocar, aux fins de l’inviter à se présenter au siège du service pour complément d’informations. Arrêtés, les mis en cause M. Sall, M. Mbaye et B. Guèye ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 25 juillet pour complicité de présentation d’assurance et de jet des immondices contre le premier, défaut de présentation d’assurance contre le second et défaut de souscription d’assurance contre le troisième.