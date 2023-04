L’APR Biscuiterie investit Macky Sall pour la présidentielle de 2024

La commune de Biscuiterie (Ouagou Niayes/Bène Tally) ou « La Mecque de l’Apr », à l’instar des autres bastions de l’Alliance pourla République (Apr), a investi le président Macky Sall candidat à la présidentielle 2024. Une investiture en grande pompe qui porte la signature de l’ancien député, Me Djibril War, ou le plus fidèle des fidèles compagnons de Macky Sall durant les années « Karbala » ou la bataille pour la conquête du pouvoir en 2012. C’était, hier, dimanche où l’actuel directeur de l’École du Parti et ses élèves-militants « apéristes » ont acté la troisième candidature — Astafourlah, le deuxième quinquennat ! — du président Macky Sall en 2024 tout en promettant qu’ils vont bientôt lancer une cagnotte pour anticiper le dépôt de la caution, ironise Le Témoin.

Profitant de la cérémonie d’investiture, Me Djibril War n’a pas épargné une frange de la société civile et les «droits de l’hommistes » qu’il qualifie de « partisans, pyromanes la nuit et sapeurs pompiers le jour ».