Ramadan : L’AOSAD au chevet des détenus de la MAC pour femmes de Rufisque

Le ramadan rime avec solidarité, partage et générosité au Sénégal. C’est également une coutume pour l’Association Ousratou Sokhna Adama Diop (AOSAD) de se rendre chaque année à la maison d’arrêt et de correction pour femmes de Rufisque pour apporter son soutien et sa solidarité aux détenues. Auparavant, une grande conférence religieuse axée sur « la vie associative selon le Coran et la Sunnah » s’est tenue à la salle des fêtes de Rufisque où l’ombre de feue Sokhna Adama Diop a encore plané.

L’Association « Ousratou » Sokhna Adama Diop (AOSAD) de Rufisque, a encore sacrifié à la tradition en organisant ce week-end du mois béni de ramadan, sa conférence religieuse annuelle à la salle des fêtes de la mairie de Rufisque en présence de nombreux invités. Pour cette édition, l’AOSAD a choisi le thème: « La vie associative selon le Coran et le Sunnah ». Lequel thème a été développé par la conférencière Seyda Fatima Diallo. Cette dernière est longuement revenue aussi sur la vie du Prophète Mouhamed ( PSL) et ses compagnons.

Mme Diallo, à ses cotés le parrain Imam Pape Ndaw Fall tous deux anciens élèves de la marraine, très à l’aise dans sa communication, a mis en exergue la responsabilité de chaque génération pour l’expansion de l’islam. Cette journée riche en enseignement religieux, a été également une occasion pour l’Association

« Ousratoul » de Sokhna Adama Diop de se déplacer jusqu’à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) pour femme de Rufisque pour remettre des dons composés de serviettes, de savons, de couches, de détergents entre aux aux détenues.

L’occasion a aussi été pour des élèves de l’école Seyda Aïta Ndoye Guèye de rendre un hommage mérité à feue Sokhna Adama Diop, une grande figure religieuse de Rufisque, décédée en 2001, à travers des spectacles et prestations.

A signaler que l’ombre de la défunte a aussi plané durant cette conférence où les larmes de ses anciens élèves, parents et habitants de la cité ne cessaient de couler.

Aly Saleh