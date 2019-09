Guéguerre au sein de l’APR : Qu’attend Macky Sall pour mettre de l’ordre dans ses troupes ?

L’Alliance pour la République (APR) ressemble à bien des égards à une armée mexicaine. Et, le Président Macky Sall devra bien y mettre de l’ordre. La bataille pour sa succession, même si elle ne dit pas son nom, fait rage au sein de l’APR. Au milieu de la tempête de l’affaire Pétro-Tim autour des accords sur le gaz et le pétrole, Aliou Sall, le frère du Président de la République, cité au cœur de ce scandale, n’avait hésité de décrocher des flèches à l’endroit de pontes de l’APR tapis au Palais et qui rouleraient, selon lui, pour l’opposition. Il avait été imité en cela par Ibrahima Ndoye qui s’en était pris ouvertement à Mahmout Saleh, le Directeur de cabinet politique du Chef de l’Etat. Yaxam Mbaye était lui-aussi entré dans la danse.

Au milieu de toute cette polémique, tout le monde constate que l’ancien Chef de cabinet du Chef de l’Etat, Moustapha Diakhaté, depuis son limogeage à son poste, fait cavalier seul. Ses prises de position irritent ses camarades de parti, et certains réclament son exclusion de l’APR. Comme si, cela ne suffisait pas, la guerre des Aminata au sein de l’APR est lancée. Aujourd’hui, c’est toute une fracture entre Mme Aminata Touré et Mme Aminata Tall qu’elle a succédée à la tête du Conseil économique social et environnemental (CESE). Les deux Aminata sont devenues des ennemies jurées. Et, c’est par personnes interposées qu’elles se décrochent des flèches. Leur opposition va laisser des traces dans les rangs de l’APR.

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Moussa Diop, membre de la mouvance au pouvoir qui soutient le Président Macky Sall, lui, essuie les attaques incessantes du Vice-Président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô. Que dire également de toutes ces piques à l’encontre de Mamadou Kassé, Directeur général de la SN-HLM, de la part de ses propres camarades au sein de l’APR ? Il n’appartient aujourd’hui qu’au seul Chef de l’Etat de taper sur la table et de mettre de l’ordre dans les rangs de son parti. Sinon, la guerre va continue de faire rage entre ses lieutenants dont chacun veut se positionner pour sa succession.

La rédaction de Xibaaru