Sonko a raconté des bêtises…Et Samuel a tout découvert

Samuel Sarr, l’ancien ministre de l’Energie, affirme qu’Ousmane Sonko a raconté des « bêtises » en présentant la vente des 20% de Kosmos dans GTA à Abu Dhabi comme un « scandale ».

« Il faut que Sonko se taise et arrête de raconter des bêtises aux Sénégalais. Le pétrole est une science, la fiscalité, une autre. Tout ce qu’il dit sur le pétrole, à longueur de journée, c’est du toc. Certains de ses propos font même rire chez les pétroliers. Quand il présente la vente des 20 % dans GTA de Kosmos à Abu Dhabi comme un « scandale », il raconte du n’importe quoi. D’abord, il devrait avoir l’honnêteté de dire qu’il s’est approprié une information d’Africa energy, la publication spécialisée de « La Lettre du continent » qui s’est juste contentée d’annoncer la transaction. Mais comme Sonko cherche toujours à faire le buzz, il a présenté cette information publique comme un scandale que lui, le zorro national des temps modernes, a « révélé ». Or, cette opération surnommée Farm in est monnaie courante dans le monde du pétrole. Les spécialistes savent que la vocation des juniors comme Kosmos n’est pas d’exploiter des puits. Mais cela, Ousmane Sonko l’ignore. Il se présente en expert sur tout : le gaz, le fer, l’eau et, bientôt, la sécurité, l’aviation aérienne, le bâtiment, la restauration, la vie de couple et que sais-je. La vérité est qu’Ousmane Sonko a un problème : il a les mains salies dans l’affaire des 94 milliards de Fcfa. Il a été pris la

main dans des commissions occultes et il cherche à divertir les Sénégalais ».

Source Libération