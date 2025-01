L’APR perd à son propre jeu…Tous les hommes de Macky vers la prison

S’il y’a des personnes qui n’oublieront pas de sitôt cette nouvelle alternance, ce seront sûrement les hommes de Macky Sall. Depuis la venue du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko, les membres de l’Alliance Pour la République (APR) sont traqués. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) passent au peigne fin la gestion de l’ancien régime. Chose qui ne serait arrivé si Macky n’avait pas joué avec ses anciens adversaires.

Ousmane Sonko est déterminé à traduire tous les hommes de l’ancien système devant la justice. « Tous ceux qui ont trahi ce pays vont rendre compte devant vous (les députés). Les responsables de cette situation sont ici, désemparés », avait déclaré le premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Avant, il avait peint une situation catastrophique des finances du Sénégal. Dans son discours à la nation du 12 septembre, le président Sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait promis que toutes les responsabilités seraient clairement situées, par rapport à la reddition des comptes.

Depuis la venue du duo Diomaye-Sonko, certaines autorités sont interdites de sortir du territoire national. Et avec la mise en place du Pool Judiciaire Financier, les convocations s’enchaînent. Le dernier à être sous l’œil du cyclone, c’est Farba Ngom. Le procureur financier El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla a annoncé, dimanche soir, l’ouverture d’une information judiciaire contre plusieurs personnes et entités, notamment pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur des deniers publics, corruption, trafic d’influence et abus de biens sociaux.

Plus de huit Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS), reçues des banques, figurent au centre du rapport de la Centif, document qui a été relayé par le parquet national financier. Les opérations incriminées ont principalement eu lieu entre 2021 et 2023, impliquant plusieurs sociétés et des individus, dont Farba Ngom, pour lequel le Parquet a demandé la levée de son immunité parlementaire. Cette demande a été adressée par le ministre de la Justice au président de l’Assemblée nationale. Assemblée qui a déjà lancé le processus pour la destitution du député.

Avec la gestion jugée catastrophique sous Macky Sall, les membres de l’APR qui vont aller en prison risquent de se multiplier. Beaucoup de ministres, directeurs généraux ont été épinglés par des rapports. Des rapports qui sont tous transférés au parquet financier. Après Lat Diop, on peut s’attendre à voir des membres de l’ancien régime se retrouver en prison. Une situation que les hommes et femmes de l’ancien président pouvaient éviter s’il n’avait pas tourné le dos à leur candidat à l’élection présidentielle du 25 mars 2024.

Pour ne rien arranger, Macky Sall a pactisé avec son ancien ennemi. Ce qui a permis au candidat du parti Pastef de battre campagne. Faut dire que cette libération de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye a fait basculer le vote des sénégalais. Le résultat, tous les sénégalais l’ont vu. Le candidat des Patriotes est passé au premier tour avec 54% des votes. Grâce à cette victoire, le parti au pouvoir a pu mettre en marche son «PROJET». Dans ce projet, la reddition des comptes occupe une partie importante.

«C’est difficile à croire, mais le Président Macky Sall a tout orchestré pour que son propre candidat perde la présidentielle. Par pure méchanceté. Et contrairement à ce que lui et ses ouailles ont voulu faire croire aux Sénégalais, cette défaite a été bien calculée et le plan mis à exécution par le Président Macky Sall lui-même. On a essayé de dépeindre Amadou Ba comme une personne sournoise qui se joue des Sénégalais, un traître, un corrupteur, mais l’histoire est en train de nous donner raison», avait déclaré Oumar Sow. Qui poursuivait : «Le Président Macky Sall a d’abord reporté l’élection sans raison. Son seul objectif était de déstabiliser Amadou Ba. Le pire, c’est qu’avec toutes les insanités qui ont été débitées sur lui, aucune preuve n’a été mise sur la table jusque-là».

Personne ne sait à quel jeu Macky et Cie jouaient. Mais une chose est sûre, ils ont perdu bêtement. Désormais, l’heure est venue d’assumer pleinement les conséquences de leurs actes. Et avec le duo Diomaye-Sonko, ce sera un «gokhi national». Pendant ce temps, Macky Sall lance ses affaires sans être inquiété au Maroc. Voilà comment il s’est bien joué de ses partisans.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn