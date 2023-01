L’article 80 corsent le dossier de Fadilou Keita

Le magistrat instructeur avait omis de notifier à Fadilou Keita, coordonnateur du Nemeeku Tour de Pastef, un chef d’inculpation, alors que ce dernier est déjà entendu au fond du dossier. Ainsi pour réparer cette omission, selon Me Cheikh Koureyssi Ba, Fadilou Keita a été extrait hier de sa cellule pour sa notification de l’article 80 du code pénal qu’il a oublié lors de son inculpation le 9 décembre. Ce, ajoute Me Ba, dans le souci d’éviter un autre réquisitoire, et par la suite un second mandat de dépôt, lit-on dans les colonnes de L’As.