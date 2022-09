Lass Badiane sur le nouveau PM : « Le président ne doit pas nommer une tête brûlée »

La nomination du futur premier ministre tient en haleine les sénégalais. Tout le monde semble impatient de voir l’homme qui dirigera la politique gouvernementale. Selon certaines indiscrétions, le leader du parti « Rewmi », Idrissa Seck, est prétendu au poste de Premier ministre dans le prochain gouvernement de Macky Sall. Mais selon le leader du mouvement Dieum Kanam, le chef de l’Etat ne devrait pas nommer à ce poste une tête brûlée. Dans un entretien avec Direct News, Lass Badiane dessine le profil type du futur PM.

« Il n’y a aucune disposition réglementaire qui donne un temps bien défini au président pour nommer un Premier ministre. Je pense qu’il va sortir un décret dans ce sens. il n’est pas même obligé de nommer un Premier ministre. Mais il l’avait dit avec un projet de restauration de ce poste. d’accord. il va nommer un Premier ministre et former un nouveau gouvernement. Pour ce poste et celui du président de l’Assemblée, moi Lass Badiane, je pense qu’il n’a pas besoin d’une tête brûlée. Parce que c’est le président qui a été élu. un pouvoir, on ne partage pas. c’est lui qui a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut. Maintenant, pour moi il ne doit pas nommer une tête brûlée », selon Lass Badiane.

Sur quel profil choisir à ce poste, le leader du mouvement Dieum Kanam de dire : « C’est quelqu’un qui doit être fidèle au président de la république, loyal. C’est la loyauté, c’est la fidélité, c’est l’engagement, c’est la détermination à l’autorité. et qui doit être politique bien sûr. Il a besoin d’un Premier ministre très politique. L’histoire entre le président de la république et le peuple sénégalais ne fait que commencer. Nous avons besoin des gens qui se soumettent à l’autorité du président qui n’ont aucune autre ambition que de servir le président de la république. Mais pas des gens qui vont faire de l’ombre au président », explique-t-il.