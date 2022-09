Lutte contre les inondations…Lass Badiane tire un bilan positif du plan décennal

Le Sénégal est fortement arrosé pour l’hivernage 2022. Notre pays a enregistré une quantité importante de pluies. Mais elles n’ont pas été sans conséquences. Les précipitations qui sont tombées sur Dakar et sa banlieue ont fait de nombreux dégâts et causé la mort d’au minimum cinq personnes. Une situation qui a poussé beaucoup de sénégalais à se poser des questions sur les milliards décaissés dans la lutte contre les inondations. Les plus sceptiques parlent même d’échec du plan décennal. Mais tel n’est pas l’avis du leader du mouvement Dieum Kanam, Lass Badiane

“Mais bien sûr. Ici à Grand Yoff, à pareil moment, on ne pouvait pas être là en 2012. Nous étions au Cices à pareille date. Avec un plan d’urgence, le président a construit le bassin de Grand yoff. c’est pourquoi, nous n’avons plus les problèmes qu’on avait en 2012. Il y a aussi la responsabilité des gens avec ce qui se passe dans les bassins de rétention de la zone de captage. Tout autour du bassin, il existe des garages (Bignona) les restaurants, les gargotes, les ordures ménagères. Tout cela bloque les circuits. Mais le plan décennal a un bilan positif aussi bien à Wakhinane Nimzatt, qu’à Keur Massar. Les gens souffrent toujours. à Keur Massar par exemple, des gens vivent dans l’eau. Il y a quelques mois avant l’hivernage ils ont même manifesté devant le préfet. Il y a des efforts qui ont été faits dans cette zone-là. A Keur Niang à Touba également. Donc, il ne faut pas critiquer ce plan. Parce qu’il y a beaucoup d’infrastructures qui ont été mises en place dans différentes communes et qui ont permis de soulager les populations”, a défendu le responsable Apériste dans un entretien avec Direct News.