L’ASSAMM interpelle Abdoulaye Diouf Sarr sur la situation des malades mentaux

Fausses ambulances, malades mentaux séquestrés : l’ASSAMM interpelle Abdoulaye DIOUF SARR

Au Sénégal, on assiste de plus en plus à la violation des droits des citoyens, ne jouissant pas de toutes leurs facilités mentales, par des individus ignorant totalement les dispositions prévues par la loi, à l’endroit de cette couche particulièrement vulnérable de notre société. Comment l’Etat du Sénégal peut-il rester insensible et indifférent, face à la séquestration de malades mentaux errants, sous prétexte de leur apporter une quelconque assistance, dans des endroits non prédestinés à leur prise en charge ?

Pourtant, c’est avec l’appui de certaines autorités administratives et sanitaires que ces mauvaises pratiques sont effectuées dans certaines localités du pays. En réalité, si les malades mentaux errants subissent de telles graves injustices au Sénégal, c’est parce que le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, à travers notamment la Direction de la Lutte contre la Maladie (DLM) et la Division de la Santé Mentale, n’éprouve aucune considération pour ces citoyens, longtemps victimes de discrimination.

C’est pourquoi, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par la voix de son Président, Ansoumana DIONE, interpelle le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour mettre fin à ces pratiques indignes d’un Etat de droit. Egalement, nous condamnons l’utilisation de fausses ambulances, illégalement destinées au transport spécifique de malades mentaux, sans autorisation, d’où l’urgence pour le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR de prendre, très vite, ses responsabilités.

Rufisque, le 08 juillet 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)