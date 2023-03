L’avocat Juan Branco expulsé…Il a insulté le président Macky Sall

Juan Branco, l’avocat franco-espagnol qui s’était inscrit sur le peloton de défense du leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été refoulé dès son arrivée à l’aéroport international Blaise Diagne. Il a été sommé de reprendre le premier vol à destination de Paris. Il a été embarqué dans un vol de Royal Air Maroc vers 2H du matin…

Les griefs retenus contre Juan Branco sont l’appel à l’insurrection et injures au chef de l’Etat. En France on diffame les religions (le blasphème est un droit) et on gifle président de la République. Au Sénégal, on respecte les religions et les Institutions…Voici le post qui a valu à l’avocat son expulsion vers la France…