Hécatombe dans la presse camerounaise : un 4ème journaliste tué en 3 mois

Tout porte à croire que la mort a élu domicile dans le monde médiatique camerounais. Alors qu’on n’a pas encore fini de digérer l’assassinat odieux et sauvage des journalistes Jean Jacques Ola Bebe et de Martinez Zogo dont le corps a été découvert à Ebogo 3 sur la route de Soa, le corps sans vie du Journaliste Bounya Lottin venait d’être découvert à Souza, une localité urbaine de la Région du Littoral au Cameroun, située dans la commune de Bonaléa.

Bounya Lottin est un brillant journaliste qui a officié pour « La Nouvelle Expression » et interprète connu pour sa plume. Son corps sans vie a été retrouvé sur la voie publique à Souza dimanche dernier. Selon les premières informations, la découverte macabre a été faite par les passants…

Le corps du journaliste a été déposé à la morgue de Dibombari, à 18 km de Douala. À l’arrivée du corps à la morgue, le morguier a marqué sa surprise de voir un corps sans blessure ou égratignure présenté comme victime d’un accident de la circulation. Plus étonnant, on a trouvé un numéro de téléphone sur un papier déposé sur son corps. Ce qui a permis d’alerter son beau-frère résident à Souza.

Selon des témoins seules quelques gouttes de sang perlaient sur une oreille du journaliste.

Alertées, ses sœurs qui se sont rendues à la morgue de Dibombari ont émis des doutes sur la mort supposée naturelle du journaliste et ont pointé du doigt son frère avec qui Bounya Lottin était en bisbilles permanentes. Au moment de sa mort, le journaliste souffrait d’une maladie qui lui a causé un amaigrissement.

« Bounya Jean Lottin tu étais trop intelligent, c’est un double mal, et ton intelligence a suscité Jalousie et agressivité et amplifié ta souffrance. Comme si ça ne suffisait, il fallait qu’on t’élimine de la cruelle et atroce des manières.

Oui je vous le confirme, Bounya Lottin a été assassiné. Je veillerai à ce que Justice soit faite. Ce n’est pas une affaire d’Etat mais de famille.

PS : pas de polémique ici, respectez notre douleur, respectons sa mémoire.

Tu étais mon héros de la belle plume », s’indigne sa sœur Béatrice Lottin.

Le journaliste Bounya Jean Lottin a-t-il été tué ? Seule une enquête objectivement menée peut répondre à cette question. En attendant, le tueur présumé du journaliste Bounya Lottin a été appréhendé dans la journée du dimanche dernier au domicile de leur parent à Deido, non loin du lieu dit carrefour Deido plage.

Pour l’heure la victime et l’accusé sont à la disposition de la police pour besoins d’enquêtes.

Bounya Lottin est le 4è journaliste camerounais qui meurt en cette année 2023. Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier devant la gendarmerie de Nkol-Nkondi en allant par Fougerolle et son corps mutilé a été découvert en état de décomposition le 22 janvier à Ebogo 3 par Soa.

Le 03 février 2023, c’est le corps du journaliste et pasteur Jean Jacques Ola Bebe qui est découvert non loin de son domicile au quartier Mimboman à Yaoundé. Chief Zachee Nzohngandembou, l’éditeur du journal Eden est mort le lundi 06 février 2023 en Inde (où il s’est récemment rendu pour un traitement).

Source CA