Le Bétis Sévilla contre le départ de Sabaly pour la CAN

Au Betis Séville, le départ de Youssouf Sabaly (30 ans, 3 matchs en Liga cette saison) pour la CAN passe mal. Le latéral droit, victime d’une blessure musculaire avec le Sénégal en septembre dernier, puis d’une rechute deux mois plus tard, n’a plus joué avec son club depuis le mois d’août.

Dans ce contexte, ses dirigeants ne s’attendaient pas à le voir disputer la compétition en Côte d’Ivoire. Plus que de la surprise, le quotidien As parle même d’un sentiment de colère au sein du club espagnol qui n’a plus qu’un seul latéral droit disponible, à savoir Aitor Ruibal, Hector Bellerin étant blessé.